¡Qué jugador!: un zorrito de San Rafael se le anima al fútbol y demuestra su talento con la redonda

Un zorro gris, animal que no es doméstico y no suele acercarse mucho a la gente, lleva dos meses compartiendo los entrenamientos de fútbol de chicos de 10 y 11 años en Rama Caída (San Rafael). Aunque no va todos los días, cuando se acerca juega y corretea detrás de la pelota. Además, acompaña a la gente del lugar a comprar y a sus distintos quehaceres.