Cómo actuar si te dicen que tenés coronavirus: los consejos de una contagiada desde el hospital

Lucía Fahnoe es una mendocina que está internada por Covid-19 en un hospital de Guaymallén. Más allá de concientizar sobre la importancia de aislarse a tiempo y respetar los protocolos -tapaboca, distanciamiento, lavado de manos, etc.-, dejó una serie de consejos sobre cómo llevar una eventual internación.

De manera didáctica, la joven compartió en su cuenta de Facebook varios tips, que incluyen desde alimentos infaltables hasta distracciones muy útiles para que la estadía no sea tan desgastante.

“Cuando te dicen que te van a internar, armate un bolsito y traete algunas cosas para pasarla mejor”, anunció Lucía, al detallar la siguiente lista:

-Sal (en los hospitales cocinan sin eso)

-Edulcorante (tip muy útil de mi amiga Valengren)

-Almohadón

-Mantita de polar

-Pava eléctrica si tienen: el desayuno te lo traen muy temprano y se te enfría el agua. Los enfermeros al igual que los médicos entran lo mínimo indispensable lógicamente.

-Ojotas para bañarte y unas fanas calzas jaja para la comodidad

-Shampoo, enjuague, cepillo, toalla

-Cremas y hasta pincita de depilar para cuando ya estás muy aburrida

-Computadora

-Series o películas ya descargadas porque lo más probable es que no tengan WiFi y los datos les funcionen mal como a mí

-Chocolates y provisiones ricas porque una vez que ingresan a la habitación ya nadie les puede mandar nada

-Libros

-Si saben coser o tejer, también podría ser bastante útil. Cosas para pintar, dibujar...

-Auriculares por si tu ‘compa’ duerme todo el día como la mía

El posteo de la mujer desató cientos de likes y comentarios positivos, además de mensajes para su pronta recuperación. Asimismo, Lucía sumó algunas reflexiones sobre lo que ha vivido en los últimos días con el fin de tranquilizar a la gente, en medio del estallido de casos en la provincia.

“Deben haber miles por ahí que creen estar resfriados y en realidad están contagiados, y contagiando como me paso a mí. Empecé con un dolor de garganta que no sabemos si fue el primer síntoma por el tiempo transcurrido, y después de una semana se me fue por completo y empezaron los mocos y una leve tos, como seca y muy cada tanto”, recordó.

“Al principio era todo bastante bajón, pero mientras uno se sienta bien hay que tratar de hacer cosas para que se te pase el día. Como yo con esto que escribo, por ejemplo, y cambiar la actitud, porque dentro de todo los jóvenes vamos a estar bien y esto va a pasar. Pero tenemos que estar acá o encerrados en algún lado para no contagiar a los que realmente les puede afectar”, concluyó.