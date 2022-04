Que es Vayo Coin, la criptomoneda que promocionaban los famosos y que debe más de 30 millones en cheques sin fondos

Vayo Business, el esquema de criptomonedas promocionado por famosos que irrumpió en las redes sociales a principios del año pasado, debe más de 30 millones de pesos en cheques sin fondos.

Básicamente ofrecía lo mismo que el conglomerado Generación Zoe, cuyo líder, Leonardo Cositorto, fue detenido esta semana.

Se trata de un supuesto negocio basado en su propia criptomoneda, Vayo Coin, que prometía “soluciones financieras” y ganancias exponenciales gracias al reclutamiento de inversores.

Julieta Nair Calvo, Horacio Cabak, José María Listorti, Candelaria Ruggeri, Jimena Barón, Cinthia Fernández y hasta Marcelo Tinelli compartieron videos en sus redes sociales promocionando la empresa.

Zaira Nara dijo que opera en el sistema “con sus ahorros personales” y Pampita anunció el sorteo de un iPhone 11 a cargo de la empresa e invitaba a seguir las redes de Vayo para participar.

Natalia Oreiro también anunció un “¡mega sorteo!” cuyo premio era un cero kilómetro. Otra vez, solo había que seguir a Vayo en sus redes.

También había un sitio de venta de electrodomésticos y artículos electrónicos y anunciaron Universal Exchange, su propio exchange de criptomonedas con un lujoso evento realizado en el hotel Hilton.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero fueron filmados allí por Lorna Irina Gemetto, fan número 1 de Susana Giménez, en una entrevista casual compartida en Youtube. “Nosotros estamos con este proyecto, muy contentos”, dijo Viciconte.

Cheques en blanco

Sin embargo, al igual que Generación Zoe, Vayo Business SA parece tener muchos problemas con sus cuentas. Según los registros comerciales consultados por Infobae, la firma principal del grupo, emitió 18 cheques en marzo de este año por un valor de $13,9 millones de pesos que fueron todos rechazados por falta de fondos. También adeuda aportes de sus empleados para los últimos dos meses.

En tanto, la criptomoneda Vayo Coin no figura como opción en los principales sitios de compra y venta de activos digitales. Su cotización y volumen de tráfico tampoco aparecen listados en sitios como Coin Market Cap, algo que sí ocurre con la criptomoneda de Cositorto, Zoe Cash.

En cuanto a los papeles, el 30 de diciembre de 2020 el Boletín Oficial publicó un complemento de edicto sobre la empresa con información de la IGJ, la Inspección General de Justicia.

El mismo establecía como objeto de la empresa “tomar o dar todo tipo de préstamos en dinero en moneda nacional o extranjera o en valores de deuda pública o privada, a particulares o sociedades constituidas o a constituirse, con o sin garantías reales o personales y en general realizar todo tipo de operaciones financieras con recursos propios, excluyendo las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras, actividades de ahorro público y toda otra que requiera concurso público”.

Lo curioso es que Vayo Business fue creada un mes y tres días antes de esa publicación y su principal socia, con un 95% del paquete accionario, es Ana María Lavitola, una mujer de Comodoro Rivadavia de 68 años.

Lavitola conformó dos empresas más, Futbol Coin y Polo Coin, ligadas al negocio cripto. En ellas, el principal socio es Walter Ramon Cárcamo, de 35 años, ex empleado bancario con domicilio fiscal en una rotisería de Rada Tilly.

Por estas dos empresas Cárcamo tiene 9 cheques rechazados por falta de fondos a su nombre de acuerdo a datos del BCRA. Adeuda otros $16,2 millones. Cárcamo también es empleado de Vayo Business, así que le deben aportes a él también.

¿Cuánto cobraron los famosos para promocionar Vayo Coin?

“Cobré 300 mil pesos por una story”, admitió una celebridad que no quiso ser nombrada. “Debo ser de los que menos cobraron, olvidate. Me contactó una supuesta mina de marketing de Vayo por un intermediario. Está muy instalado que llegue por terceros, hay como relacionistas públicos de las stories de Instagram que te consiguen estas changas, la guita me venía bárbaro”, aseguró.

“Vi que era turbio al toque y me fui, al carajo. Dije que no a una segunda story y no llamaron nunca más. Es una vez, pero quedás marcado para siempre”, reconoció.

Según informó Infobae, otra famosa con permanencia en programas y perfil divertido en redes supuestamente se llevó cinco mil dólares y otra personalidad habría cobrado 9 mil dólares por mes.