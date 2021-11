¿Qué es la peste porcina africana y por qué el Senasa declaró la alerta sanitaria en Argentina?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió este miércoles una alerta sanitaria en todo el país ante la amenaza de una potencial propagación de la peste porcina africana, que afecta a los cerdos y tiene alta letalidad.

La decisión se tomó por “la presencia en cerdos domésticos con focos de infección del Virus de Peste Porcina Africana (VPPA) en las repúblicas Dominicana y de Haití, y su potencial propagación por el continente americano”, según la resolución 564/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

¿La peste porcina africana es peligrosa para los humanos?

No, los humanos no se contagian de la peste porcina africana. No es una enfermedad transmisible.

Tampoco representa un peligro para la salud humana, ni afecta las condiciones de los productos alimenticios contaminados.

La peste porcina africana tiene alta letalidad entre los animales (Archivo)

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana es una enfermedad exótica infecciosa, altamente patógena, transfronteriza, hemorrágica, que afecta a porcinos domésticos y silvestres, con un alto índice de contagio.

El VPPA tiene la capacidad de permanecer en la materia orgánica durante largos periodos. De allí que puede asentarse en la sangre, cadáveres, alimentos cárnicos que no fueron procesados y otros.

Actualmente, no existe una vacuna eficaz que permita la contención de la enfermedad.

¿Por qué el Senasa emitió una alerta sanitaria por la peste porcina?

El organismo de control sanitario pidió tomar las medidas necesarias y extraordinarias que bloqueen el avance en el país, más allá de que Argentina “es históricamente libre de Peste Porcina Africana (PPA)”

Es que un brote de la peste genera importantes pérdidas directas e indirectas en todo el sistema productivo y constituye una barrera para el comercio internacional, dada la alta letalidad de porcinos.

En la resolución del miércoles se detalla que entre 2016 y 2020, la propagación del VPPA ocurrió principalmente en Europa y Asia luego de haber tenido como punto cero China.

Como antecedente, desde el Senasa destacaron que el 26 de julio de este año el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros de Estados Unidos “informa la detección del Virus de Peste Porcina Africana (VPPA) en muestras de cerdos recolectadas en la República Dominicana, a través de un programa cooperativo de vigilancia existente, y que luego fue confirmado por dicha República mediante notificaciones inmediatas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), advirtiendo que en los reportes de seguimiento los brotes comenzaron el 10 de abril del corriente año”.

Por ello, informaron la necesidad de “reforzar” la prevención de ingreso, diseminación y exposición para evitar que el virus ingrese en territorio nacional.

La peste porcina africana no es transmisible a los humanos ni afecta a los productos alimenticios

Advertencias y recomendaciones del Senasa frente a la peste porcina africana

El virus es altamente resistente al ambiente (más aún en los productos cárnicos).

Puede ocasionar severas pérdidas económicas al país por su alta letalidad para los cerdos.

Está prohibido ingresar carne de cerdo y sus derivados al país sin autorización del Senasa , así como animales y material reproductivo (semen y embriones) sin la certificación sanitaria correspondiente.

Si viajó a los países donde está presente el virus (Haití y República Dominicana), evite concurrir a una granja en Argentina porque los objetos, la ropa y el calzado pueden vehiculizar el virus.

