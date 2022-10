Qatar, tierra del sol y del buen vino: historias de mendocinos que viajarán a ver el Mundial

Faltan 29 días, y contando... Exactamente cinco domingos, desde hoy, para que comience la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. el próximo 20 de noviembre. Y entre los futboleros -y los no tantos también-, “manija” es la palabra que más se repite. Pero no es solamente una palabra, es un sentimiento, todo un estado de ánimo que está relacionado con ver al Mundial y a sus referencias en todas partes, con pensar en Leo Messi y en la celeste y blanca en todo momento. Por supuesto que las redes sociales y los avisos publicitarios -infaltables- también son parte de esta “manija”.

Y si entre los argentinos y mendocinos que van a vivir el mundial desde sus casas la previa ya se vive de esta manera, ni hablar de aquellos que viajarán los casi 14.000 kilómetros que separan a Argentina de Qatar para ver la Copa del Mundo en el lugar, vivirla desde adentro y confluir con, por lo menos, 32 culturas distintas.

“Nunca conviven en un mismo lugar tantas culturas juntas como ocurre durante un Mundial. Y es una de las cosas por las que no me lo quise perder”, resume Dana Laterra, la comunicadora social y periodista mendocina que ya tiene todo listo y pasajes para viajar el 8 de noviembre. De hecho, cumplirá y festejará sus 28 años durante el mundial. Previa escala en España, la mendocina aterrizará en Doha para alojarse en Barwa, la villa más “argentina” que tendrá Qatar durante noviembre y diciembre. Porque es allí donde se hospedará la mayoría de argentinos que viajen, a tal punto de que el lugar ya ha sido rebautizado como “Barwargento”.

“Hace algunos años, con un grupo de amigos, creamos una productora de contenidos para cubrir los deportes de la zona Este en Mendoza. Se llama Informe4, y por este medio me pude acreditar con la FIFA para ir al Mundial. Ya hemos con Argentina en Rusia 2018, también durante las eliminatorias, a Copa América e, incluso, a otros deportes”, cuenta, entusiasmado, Rodolfo “Rolo” Moreno (41), también comunicador y quien vive en San Martín y hace dos años comenzó a ahorrar para poder viajar.

Foto: Rolo Moreno.

“Va a ser mi segunda vez en un Mundial. La primera fue en 2014, en Brasil, aunque fuimos solo por un partido. Pero esta vez voy a quedarme por 10 días”, resume a su turno José, quien trabaja como ingeniero en sistemas y viajará a Qatar el 19 de noviembre.

Entre los argentinos y mendocinos que viajan se ha creado una gran comunidad. Lo primero que hicieron fue armar grupos de WhatsApp de argentinos, pero también los hay de cada provincia (“Mendocinos a Qatar” es el de los comprovincianos) e, incluso, aquellos que nucelan a quienes van a hospedarse en un mismo lugar. A ello se suman, además, las banderas, remeras y “merchandising” que cada grupo lucirá.

El viaje soñado

El 21 de noviembre, cuando en Qatar se esté viviendo el segundo día de Mundial, Dana Laterra cumplirá 28 años. “La idea de viajar empezó después de que falleció mi mamá, en julio del año pasado. Eso me destruyó y sentí que no tenía motivación. Y en ese afán de pensar cómo podía despojarme de lo que me rodeaba y ya no soportaba, salió lo del Mundial. Y cuando me di cuenta de que mi cumpleaños iba a ser durante el Mundial, terminé de decidirlo. La vida me enseñó que hoy estás y mañana no”, resume la mendocina.

La sagrada “manija” mundialista comenzó a gestarse en ella a principios de año. “Estaba haciendo un podcast de ‘Historias de cancha’ y tuve la oportunidad de entrevistar a otro periodista mendocino, Juan Manuel Martínez, quien ha viajado a varios mundiales. Ahí me contó de su experiencia en Rusia y de eso que te vuela la cabeza de ver a tantas culturas juntas en un solo lugar. Saqué la cuenta de que con 3.000 dólares podía irme a Qatar, y afortunadamente tenía plata ahorrada”, sigue Dana.

Dana Laterra se prepara para alentar a Argentina en Qatar. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Ya con la decisión tomada, la joven periodista mendocina se instaló delante de la computadora y del sitio oficial de FIFA el día en que pusieron a la venta las primeras entradas para la Copa del Mundo, aunque sin suerte. Recién durante el segundo llamado pudo hacerlo, y compró un abono de cuatro entradas “a ciegas”, ya que todavía no se habían sorteado los grupos.

“En un principio me había tocado Argentina - Polonia, pero cambiaron la sede y me toca México - Arabia. Los otros partido que voy a ver son Serbia - Suiza, dos partidos de octavos de final, y compré después entradas para Uruguay - Portugal”, describe.

Dana ya está en el grupo de WhatsApp de argentinos que se hospedarán en Barwa y en el mismo complejo, y fue en ese espacio donde le llegó la invitación para sumarse al grupo de mendocinos que viajarán a Qatar.

“A veces los grupos te aturden y es como que pensás: ‘¡basta, no quiero más información. Quiero ir y ver’. Pero la verdad es que se ha formado una linda comunidad”, se sincera, sonriente.

La mendocina ya creó su propia cuenta de Instagram para compartir su día a día en Qatar (@caminoaqatar), mientras que los mendocinos que viajan también han abierto su perfil en la esa red social (@demendozaaqatar).

De San Martín a transmitir el Mundial

“Rolo” Moreno trabaja en la Municipalidad de San Martín, y también es uno de los responsables de la productora Informe4. “En 2016 hicimos la patriada, como medio local de ir a cubrir la Copa América Centenario a Estados Unidos. Después de 2017 estuvimos en el Mundial de hockey sobre patines en China y en 2018 viajamos a nuestro primer Mundial en Rusia. Además, en 2019 estuvimos en la Copa América”, enumera.

Foto: Gentileza Rolo Moreno.

“Esta va a ser mi segunda experiencia mundialista, pero lo que intento transmitir a los chicos que están estudiando periodismo es que es clave mantener ese espíritu de emprender. Hoy todo ha cambiado mucho, y uno con esfuerzo y dedicación puede lograr acreditarse para ir a cubrir un Mundial en representación de un medio local”, resume.

El 18 de noviembre Rolo viajará hacia Roma. Allí hará una escala hasta Abu Dabi y llegará a Qatar el 22 de noviembre. “A nivel personal estoy muy contento por el apoyo de mi familia para poder cumplir esta meta, de mi esposa Romina, mi hijo Bruno y de mi mamá Eva”, resume el mendocino.

Foto: Gentileza Rolo Moreno.

Diez días en Qatar

José tiene 37 años, es ingeniero en sistemas y el 19 de noviembre partirá de Mendoza hacia Qatar, donde estará 10 días. “Hace un año venía pensando la idea de irme al Mundial. Quería ver si conseguía alguna entrada, me anoté en cuanto sorteo encontré, pero no gané ninguno. Así que no me quedó otra que comprar las entradas”, destaca el mendocino entre risas.

José consiguió un ticket para el primer partido de Argentina, el debut contra Arabia Saudita el 22 de noviembre. También tiene tickets para un partido de cuartos de final, con probabilidades de que sea también de Argentina.

“Me agregaron a un grupo de WhatsApp en el que hay 100 mendocinos que viajan. Todos nos hemos ayudado compartiendo información sobre vuelos o alojamientos. Pero hay grupo de todo ¡hasta de reventa de entradas!”, se sincera

Para aliviar la espera, José trata de pensar en otras cosas, pero no siempre lo logra y la ansiedad termina comiéndole la cabeza. De hecho, los integrantes de “Mendocinos a Qatar” organizan un asado cada mes para ir conociendo a la gente que se suma, y el ingeniero en sistemas mendocino ya compartió su primer “ritual”.