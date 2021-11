Puerto Madryn no permitirá el ingreso de pasajeros del crucero Hamburg tras lo ocurrido en Buenos Aires

Este martes, la Administración Portuaria aceptó un pedido del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, para prohibir el ingreso a la ciudad de los pasajeros del crucero Hamburg, que llegó a la Argentina proveniente del país africano Cabo Verde.

El buque llegó al país el sábado a la mañana y el intendente de la localidad chubutense rechazó el ingreso ante la alerta por la variante de coronavirus Ómicron, que circula en el país del que provenía.

El tuit del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

La polémica inició cuando circuló que los pasajeros del barco habían sido habilitados para descender al país por una equivocación, por lo que luego solicitaron su regreso al barco. Posteriormente, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, negó el error y afirmó que se detectó un caso positivo de coronavirus en la nave, que fue aislado junto a sus contactos estrechos.

El barco estuvo en Buenos Aires y partió este lunes por la noche hacia el sur para seguir el itinerario. Tenía previsto llegar a Madryn el próximo jueves 2 de diciembre.

“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, señaló Sastre a la prensa.

El jefe comunal justificó el rechazo para “cuidar la situación de los vecinos ante una cepa que aún no ha llegado al país”.

“No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, reclamó.

Está previsto que el barco también pase por la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego y por Montevideo.