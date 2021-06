Puede llevar hasta 40 días dejar de dar positivo en los test de Covid-19

Luego de tener Covid-19, uno tras otro, los hisopados que le realizaron al arquero Franco Armani dieron positivo para el virus Sars Cov-2 más allá de lo esperado. El futbolista de River y la Selección argentina finalmente dio negativo en las pruebas de detección de coronavirus realizadas al plantel de la Selección de cara a la Copa América Brasil 2021.

La AFA había decidido hisoparlo todos los días hasta que diera negativo, dado que era una exigencia del protocolo. La doctora Sabrina Álvarez, coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Covid del hospital Central, dijo que observan que algunas personas internadas demoran más en obtener el PCR negativo.

Explicó que la estadía de internación en camas críticas de UTI Covid del año pasado fue de aproximadamente 14 o 15 días porque pasado ese tiempo lograban tener la PCR negativa y, por lo tanto, el fin del aislamiento.

“Esto no significa que dejen de ocupar cama crítica, sino que al estar negativos, podían pasar a la UTI común (no Covid) o, en el caso de ser mutualizados, quizás conseguir una cama UTI no Covid en alguna clínica privada. Eso hacía que desocupáramos la cama un poco antes”, detalló Álvarez.

“Pero actualmente, al no lograr la PCR negativa en esos tiempos, no podemos darle el fin de aislamiento y, por lo tanto, tratar de desocupar esa cama crítica. En algunos casos están demorando entre 20 y 30 días en tenerla y poder darle el fin de aislamiento”, agregó la profesional.

La explicación es que el virus deja rastros pero, según advierten los especialistas, luego de los 10 días ya no se producen contagios. “El coronavirus deja restos genómicos en algunas personas. Son trazas del virus que quedan en diferentes células del aparato respiratorio que se van descamando. Esas trazas son las que generan la positividad que puede durar hasta 60 días o más”, explicó el infectólogo Tomás Orduna a radio AM 750 de Buenos Aires.

Señaló que estas “trazas” no representan al “virus vivo”, por lo cual no implican peligro de contagiosidad para otros. “Para las personas que transcurren con cuadros leves y moderados el alta epidemiológica al décimo día se realiza sin hacer una PCR de control porque se considera que ya no infectan”, subrayó Orduna.

Ambulatorios

La situación se aprecia más que nada en quienes están internados, ya que se les hace un seguimiento, o en situaciones particulares en las que es necesario contar con el resultado negativo para realizar una actividad.

Desde la Red de Laboratorios de la provincia señalaron que no observan cambios al respecto este año y que esto puede tener que ver con que simplemente a los pacientes ambulatorios no se les repite el PCR para constatar la negatividad sino que se les da el alta a los 10 días, tal cual establecen los protocolos.

En Fuesmen, Fundación Escuela de Medicina Nuclear, donde también hacen hisopados ambulatorios en el Espacio Cultural Julio Le Parc, tampoco lo notan y suponen la misma causa. Explicaron que no es común que la gente repita el hisopado para saber si se negativiza.

En ese contexto, el doctor Marcelo Barcenilla, director del hospital Lencinas, explicó que influye un cambio de criterio respecto del año pasado: “Antes para darles el alta a los pacientes Covid se les hacían dos PCR que tenían que dar negativo. Se tenía internados a los pacientes 30 a 40 días pero hoy, a los que están bien, se les da el alta a los 10 días porque se sabe que dejan de contagiar y por ello no se sabe cuánto tarda. Quizás a los 40 días se les hace y dan positivo”.

Barcenilla subrayó que pueden estar positivos un tiempo prolongado, entre 30 y 40 días, y de hecho hay muchos que creen que se han reinfectado y es porque siguen dando positivo. “Por ejemplo, un paciente tuvo Covid leve, pasa los 10 días con sintomatología leve y se le da el alta desde el punto de vista epidemiológico. Luego es contacto estrecho de un sintomático, para sacarse la duda se hace la PCR, y es positivo. Entonces cree que es positivo nuevamente pero no, es que no han sido negativos, no han pasado 30 a 45 días para que sean negativos”, apuntó.

Respecto del caso de Armani, el director del Lencinas consideró que necesitaban que jugara y creerían que en 10 días daría negativo. “Pero tarda en negativizarse y la astenia que queda después del Covid es muy marcada, produce un decaimiento que puede demorar quizás dos meses en recuperarse”, sentenció.