Psicopedagogos reclaman a la DGE por no ser parte de las convocatorias de titularización en Nivel Superior

El Colegio Profesional de Psicopedagogía de Mendoza (CPPM) emitió un comunicado en el que reclama “poner en consideración la inclusión de nuestra profesión en los perfiles para el concurso de titularización en el Nivel Superior”, convocatoria que realizó la Coordinación de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas. También piden ser convocados “para que nosotros pudiéramos decir cuáles son las incumbencias de nuestras titulaciones”.

Así lo confirmó la presidente del CPPM, Karina Bergé, quien en diálogo con Los Andes sintetizó el reclamo para que “permitan a los profesionales de la psicopedagogía titularizar en el Nivel Superior” de la convocatoria ya mencionada. La licenciada explicó que “hay otros cargos en otros niveles que se titularizan y estamos incluidos en la normativa”, pero en las últimas semanas surgió la situación que motivó el comunicado: “Lo que ha hecho la Coordinación es sacar una resolución que incluye a tres institutos de Educación Superior, donde salen a concurso abierto y público horas cátedra de diferentes materias de diferentes carreras. En ninguno de esos espacios curriculares en los que habitualmente solemos tener alcance en la titulación, está la psicopedagogía”.

Los establecimientos en cuestión son los institutos Nº 9-003 “Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce”, de San Rafael; Nº 9-021 “Tecnológico Junín”, del departamento homónimo; y el Nº 9-027 de Guaymallén. Se trata de materias de nivel secundario como Instituciones Educativas, Didáctica general y Psicología aplicada a la salud, entre otras, “donde la psicopedagogía tiene incumbencia y podría ejercer”. Sin embargo, no hay ningún título relacionado que le dé la posibilidad a los psicopedagogos para concursar por las horas cátedra: “En el perfil o título de base para titularizar esas horas, no sale ni formación psicopedagógica, ni la titulación de psicopedagogo de cuatro años, ni profesor ni licenciado en psicopedagogía. No sale ninguna titulación de psicopedagogía”, detalló Karina Bergé. Los que sí aparecen, por ejemplo, son títulos relacionados a las Ciencias de la Educación, a Psicología, y otros como la licenciatura en Gestión Institucional y Curricular.

Para la presidente del CPPM, “dejando afuera los perfiles profesionales que no sólo atentan contra el trabajo de las personas, también atentan contra la formación de otras personas”, dijo en referencia a los alumnos. Asimismo, advirtió que “reclamamos esto ahora porque pasa hoy en tres institutos, pero cuando pase en el resto de la provincia también vamos a estar exceptuados”. “Esa es la lectura que hacemos, por eso solicitamos que en esta normativa se nos incluya, o que si van a cambiar que nos convoquen a ver cuáles son los alcances del título si es que no los saben”, agregó.

Pero el pedido a la DGE no sólo es que incluyan a los psicopedagogos en un llamado en particular, sino también que se los convoque “como un espacio profesional”. Sobre eso, la Lic. Karina Bergé expresó: “Nos están imposibilitando titularizar, y tampoco hay una convocatoria para que nosotros pudiéramos decir cuáles son las incumbencias de nuestras titulaciones, cuando los consejos directivos de los institutos se reúnan para establecer los requisitos para titularizar espacios curriculares”. “Así también quedaríamos afuera, porque a veces eso no lo decide la coordinación, pero sí los consejos directos de las instituciones”, analizó la profesional, por lo que “en esos espacios también sería importante que estuviéramos”, concluyó.

Sobre la Dirección General de Escuelas, la titular del CPPM confesó que “primero esperamos que nos incluyan en este anexo, y que luego lo hagan en las restantes disposiciones que emitan. Pero también esperamos que nos convoquen, para también pensar con ellos cuáles son las incumbencias de las titulaciones y del alcance de las mismas”. Para finalizar, Bergé aclaró que “no es que nosotros queremos estar en todos los espacios curriculares, pero sí en aquellos en los que nuestro alcance de título es posible”.

La Dirección General de Escuelas

Emma Cunietti, coordinadora general de Educación Superior, señaló: “Lo que plantean ellos es el tema de los perfiles en los concursos, y hay que ver que en los concursos de Educación Superior lo que se va a iniciar es una prueba piloto en tres instituciones. Las horas que pueden llegar a titularizarse son cerca de 20 mil horas, y acá estamos hablando de 200 horas en tres instituciones”. Y agregó: “Eso es importante para contextualizar, que no se trata de todo el concurso, sino de este plan piloto donde surgen estas cuestiones. Asique eso es justamente lo que queríamos, que antes de hacer escala en el tema de los concursos, primero hiciéramos estos testeos en estas tres instituciones para ver qué dificultades nos podemos encontrar”. También dijo que el primer problema es el tema de los perfiles profesionales a la hora de concursar. “Cuando en la resolución de la carrera figura un perfil profesional, no hay dudas, se elige perfil. Eso ya está en la resolución de cada carrera. Lo que pasó es que las resoluciones anteriores al 2015 muchas veces no tienen esos perfiles profesionales (como el de psicopedagogía). Las nuevas, como las tecnicaturas, ya las tienen, porque fueron después del 2015 y nosotros siempre las incluimos.En los casos donde no hay perfil profesional porque no está en la resolución, que son las carreras de resoluciones anteriores al 2015, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con los consejos académicos de las instituciones. Son ellos los que definen los perfiles profesionales, como en cualquier concurso de Nivel Superior”. Finalmente expresó: “Lo que podemos hacer por lo que nos plantea el Colegio Profesional de Psicopedagogos es llamar y poner a consideración esta nota a los consejos académicos de las instituciones para que tengan en cuenta el perfil de los psicopedagogos a la hora de los concursos”.