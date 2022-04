Proyectan construir un puente para lograr la esperada apertura de calle Godoy Cruz en Ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza prepara un “mega plan” para desarrollar en una zona importante de la urbe, entre Juan B. Justo, Perú y calle Suipacha, la cual comprende 24 hectáreas pertenecientes a los terrenos del ferrocarril.

Se trata de un plan Procrear otorgado por el Gobierno nacional y el objetivo es construir al menos 700 viviendas, locales comerciales y espacios verdes. Pero una de las claves será la realización de un puente aéreo para continuar la calle Godoy Cruz, un viejo anhelo de vecinos y del municipio.

Autoridades y representantes de la comunidad ferroviaria dialogan para llegar a un acuerdo, ya que allí todavía funciona uno de los talleres ferroviarios más importantes del centro-oeste argentino.

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, lo confirmó este viernes durante la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. La decisión de hacerlo en una cita importante puede explicarse, tal vez, en que se trata de un terreno tan grande como el debate sobre su uso, de hace por lo menos 20 años. En ese largo período, empresas, gobernantes y vecinos propusieron ideas de todo tipo, como un shopping o un centro cívico, para desarrollar en esa “cicatriz en el medio de la ciudad”, tal como lo llamó Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de Capital.

Más allá de las 700 viviendas, la gran novedad pasa por la continuidad de la calle Godoy Cruz hacia el Oeste, algo que muchos vecinos esperaban hace años y que cada gobierno municipal que pasó por Capital intentó realizar. Aquí se encuentra, sin embargo, el único problema del “mega plan”, ya que precisamente en ese lugar todavía hay actividad. “El mayor inconveniente para la apertura específica de la calle Godoy Cruz es que es, justamente, donde está el taller ferroviario, actualmente uno de los más importantes del centro-oeste argentino”, explicó Rubén Lépez, presidente de la Asociación ONG Ferroclub Trasandino Mendoza, y uno de los referentes de la comunidad ferroviaria.

Pese a sus largos años, el taller “es totalmente operativo”. “La gente en la zona piensa que no hay actividad porque, justamente, de la manera que están diseñados los galpones, prácticamente no escuchás ruidos desde la calle. El tema es que todas las locomotoras del ferrocarril San Martín y toda esta región, como de Palmira, llegan ahí para sus reparaciones completas”, contó Lépez.

Juan Manuel Filice, por su parte, dijo que “efectivamente los galpones tienen actividad, muy escasa, pero siguen teniendo actividad de algunas máquinas que entran a los talleres a ser refaccionadas o pintadas”. Por eso, agregó: “También entendemos, y es lo que estamos conversando, que hay soluciones posibles para la continuidad de la calle Godoy Cruz”. En ese sentido, remarcó: “Es importante mencionar que mantenemos el diálogo con el Gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para encontrar una solución a la continuación de la calle Godoy Cruz”.

Si bien reconocen que “hoy día no es necesaria toda la cantidad de espacio que antes había en los talleres, por eso los han reducido prácticamente a su mínima expresión”, para los ferroviarios, hay algo que está claro: “Si cruzás la calle por ahí, matás el corazón de cambio de los talleres y le quitas la funcionalidad, le sacás la posibilidad de hacer las maniobras para poner las locomotoras en una vía o en otra para hacer los trabajos necesarios”, explicó Lépez. Según detalló el representante ferroviario, los gremios dijeron: “Está bien, no tenemos problema de que pasen por acá, pero háganlo con un paso subterráneo, o con un paso elevado, para no matar el taller”.

En respuesta a este planteo, el secretario de Desarrollo Urbano de Capital aseguró: “Estamos trabajando en eso”, y reveló cuál es la opción que están proyectando: “Hace un mes viajé a Buenos Aires y tuve reuniones con el AABE y el ministerio, y planteamos esta posibilidad de hacer una especie de puente para que los autos pasen por arriba y se unan a nivel con la calle Roque Sáenz Peña, que está bastante más elevada”. De esta manera, desarrolló Filice, “se podría salir a nivel de la calle Sáenz Peña, bajar y llegar a la calle Belgrano, y después volver a bajar a la calle Perú. Así también los trenes podrían pasar por abajo”.

El traslado de los talleres

La construcción del puente como continuidad de la calle Godoy Cruz sería, en principio, una solución temporal ya que, según declaró Filice, “en el masterplan se contempla el desarrollo de las tierras que quedan hacia el Este de los galpones, y se deja como última etapa el área de los galpones, que está proyectado como un gran espacio verde, como un parque”.

Es decir que, más allá del puente, el proyecto original incluye la remoción de los talleres para darle lugar a un espacio verde. “La idea era que con la venta que se fuese obteniendo de la subasta de los terrenos, se pagaba la infraestructura y se construían nuevos galpones en Palmira para el traslado de esos talleres allá”, completó el secretario de Desarrollo Urbano.

Con esa idea, la intención del municipio es que el puente siga teniendo sentido una vez que se retiren los talleres. “En el momento en que esos talleres se reconstruyan a otro lugar, que puede ser Palmira, ese espacio quedaría para que el parque que se genere abajo no se vea atravesado por la calle y le dé continuidad al espacio verde. A su vez, esa calle elevada puede quedar como una especie de mirador urbano, porque es un muy lindo punto para mirar la ciudad. Entendemos que puede traer valor agregado al proyecto y que puede ser una buena solución, a la cual ellos en principio manifestaron que podría ser”, manifestó Filice.

Sobre esta propuesta, Rubén Lépez expuso la postura de la comunidad ferroviaria: “Se ha hablado de la posibilidad de llevar el taller a Palmira, y los ferroviarios dicen que no tienen problema en eso, pero que esté todo listo allá primero para irse de Capital. No que nos digan “sí, vamos a hacer tal cosa”, y que después nunca se haga, que es el peligro”. A su vez, Lépez planteó: “La capacidad instalada que tienen estos talleres, ¿sería la misma en Palmira, o sería solamente un tinglado para tener las locomotoras abajo para ponerles aceite y combustible? Eso es lo que no se quiere, porque como te decía, son los talleres ferroviarios más importantes del centro-oeste argentino”.

Por último, Juan Manuel Filice aclaró que “es un tema que estamos gestionando y vamos a seguir gestionando”, por lo que todavía no hay nada definido. “Con la Nación estamos analizando en conjunto alternativas para poder avanzar sobre esto. La obra llega hasta las vías por calle Perú, y después ha quedado todo un campo de conflicto con el gremio. Entendemos que con el buen diálogo que tenemos con el Gobierno nacional vamos a poder destrabarlo, y es un anhelo que así sea”.

“Seguimos en esas conversaciones, entiendo que en el mediano plazo podemos llegar a tener alguna novedad al respecto, por ahora no hay una solución. Está abierto el diálogo para buscar alternativas que den solución a esa producción”, concluyó el funcionario capitalino.