“Próximamente verdulería”: la creativa protesta de un importante teatro cerrado por la cuarentena

Pintaron un crespón negro en las cortinas metálicas del acceso principal y un cartel que reza “Próximamente Verdulería del Teatro” en un importante teatro de Bahía Blanca, como una forma de reclamar debido a que se encuentra cerrado y sin ninguna actividad desde que comenzó la pandemia.

Se trata del Teatro Don Bosco, ubicado en la intersección de las calles Rondeau y Vieytes, en el centro de la ciudad, cuyas instalaciones permanecen cerradas desde el pasado 12 de marzo y en donde la última función fue ofrecida en diciembre del 2019.

“Rotos los nudillos de golpear puertas y que no las abran, es una forma de llamar la atención más que a las autoridades que no responden sino al ciudadano sobre la situación terminal que se está viviendo no sólo en Bahía Blanca sino en todo el país”, señaló hoy a Télam el encargado de la sala, Daniel Volpe, sobre la colocación del cartel y del crespón.

Volpe dijo que “hace ocho meses que no vendemos entradas, el último espectáculo fue en diciembre y había programado 63 desde marzo a julio en Bahía Blanca y la región”. Según indicó desde el 12 de marzo debido a la pandemia por el coronavirus el teatro permanece cerrado.

El empresario con vasta trayectoria en esta ciudad ya que además es productor de espectáculos y publicista agregó que "en estos cinco años de concesión del teatro le habíamos cambiado las 1.300 butacas, la red de agua, luz, cortinados y vestuarios", entre otras modificaciones y arreglos.

"En el Don Bosco trabajaban cada vez que hay una obra de teatro unas 20 personas; cuando hay recitales más de 50 personas, entre técnicos, de boletería, entre otros", agregó.

Volpe dijo que “la actividad es terminal, uno hasta el momento ha podido estirar manos y ayudar pero después de ocho meses la situación es dramática y no hay soluciones”.

“No hay protocolo, no hay atención por parte de quienes deberían dar alternativas, mandamos en conjunto con productores de la ciudad notas detallando lo que necesitaríamos”, comentó y dijo que “necesitaríamos un crédito blando que nos permita poder pagar los gastos y mantener la estructura, nunca hubo una respuesta”.

Por último expresó que “recurrimos a esta idea creativa para poder llamar la atención pero hasta el momento nadie nos llamó”.