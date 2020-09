Provocadores en la nieve de Neuquén: aseguran que no podría darse esa situación en Las Leñas

Pegados entre sí, riendo de forma burlesca y abrazados uno al lado del otro; como si no existiese pandemia alguna. “¿Se dieron cuenta de que en Europa y en San Martín de los Andes no hay cuarentena?” dice entre risas y en tono provocador y fanfarrón uno de los turistas que se ve en el video; mientras a sus espaldas se ven decenas de personas con sus esquíes, tablas de snowboard y hasta botellas de cerveza en sus manos. Todo esto mientras suena la música y todos interactúan entre sí, como si fuera una multitudinaria fiesta al aire libre.

Las imágenes son recientes, fueron registradas por sus propios protagonistas y muestran al cerro Chapelco (Neuquén) repleto de visitantes y esquiadores, pese a las restricciones ara el turismo por la pandemia de coronavirus. Y ni bien se viralizaron, fueron causando más indignación. Sobre todo porque el país atraviesa actualmente los récords de contagios y fallecimientos diarios por Covid-19.

Desde la Municipalidad de Malargüe destacaron que en los principales centros de esquí mendocinos situados en aquel departamento no hay posibilidades de que se registren situaciones de este tipo. De hecho, a fines de julio se identificó y procesó a cuatro personas que habían ingresado al centro Las Leñas a esquiar clandestinamente.

A fines de julio se procesó a cuatro personas que esquiaban en Las Leñas. Gentileza

“En el caso de Las Leñas, solo pueden ingresar al lugar los propietarios de los edificios, que son consorcios privados. Además, no hay sitios habilitados para esquiar. En pocas palabras: Las Leñas no tiene pistas en funcionamiento por estos días, y quienes van al lugar (dueños de departamentos) están siendo muy controlados”, destacó el director de Turismo de la comuna, Marcelo Rivarola. De hecho, y pese a que abrió oportunamente y por unas semanas, a partir del 12 de julio y luego del aumento de casos; Malargüe cerró su paso para el turismo interno (solo pueden estar en el departamento los malargüinos).

Detenidos

A fines de julio, cuatro jóvenes fueron encontrados in fraganti mientras esquiaban en Las Leñas. Las autoridades policiales procesaron a los protagonistas de esta falta de acuerdo a lo que establece el artículo 205 (dos de ellos tenían antecedentes, incluso), y desde entonces se hizo mayor hincapié en los controles.

“En Malargüe no está habilitada la actividad en ninguno de los centros de esquí; ni siquiera el famoso culopatín. Hay personal de seguridad controlando que no ingrese nadie que no sea propietario. E, incluso, a los propietarios se los controla permanentemente para que no esquíen ni hagan actividades prohibidas”, destacó el director de Turismo; quien se mostró indignado por lo ocurrido en la Patagonia. “En Malargüe no hay chances de que se registre una situación como esa”, destacó, contundente.

Pruebas en Azufre

También en el departamento austral está en pleno de desarrollo el centro de esquí El Azufre, proyectado como el más importante del Hemisferio Sur. Pese a que los trabajos siguen en marcha durante la pandemia, Rivarola aclaró que no está abierto al público ni habilitado.

Desde el invierno de 2021, se podría esquiar en el valle El Azufre

“Se están haciendo pruebas de esquí, pero son para probar las pistas, medir las medidas de seguridad y observar el riesgo de avalanchas. No hay esquiadores particulares. Solamente hay dos pisteros específicos que cuentan con la autorización de la Provincia y de la Municipalidad”, agregó el funcionario.