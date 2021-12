Provincianos vs porteños: ¿es correcto el uso de artículos antes de los nombres?

Nuevamente es viral la discusión del empleo de regionalismos a la hora de comunicarnos. En este nuevo capítulo se pone sobre el tapete las distintas maneras de hablar entre mendocinos y porteños. Estas diferencias demuestran los usos y costumbres culturales de cada región y como repercuten sobre la forma de expresarnos.

Es por esto que la lengua tiene sus formas secretas. Digámoslo con un ejemplo y pensemos en este párrafo: “Vivo donde topa en esa mansa calle de cunetas panditas, donde ladran los chocos de la piba de chapecas negras y poto grande. En la esquina juegan los culillos a tincar bolitas, y cuando dejan la puerta abierta, entra un chiflete bárbaro”.

Una frase como esa podría ser difícil de comprender para un madrileño, un limeño o un porteño. Un sanjuanino o, incluso, un chileno, entenderían casi todo. Un mendocino, sin embargo, no podría pensar en otra cosa que en el callejón cortado, las acequias con poca profundidad, los perros de la chica morena con caderas prominentes y los chicos que dejaron la puerta abierta al invierno para ir a jugar”, dice Fernando Toledo en su columna para este medio sobre palabras de la identidad mendocina.

Ahora bien, la usuaria de twitter Giuli Farruggia posteo un esclarecedor hilo sobre la manera característica de hablar de los mendocinos. “Como estoy cansada de escuchar mendocinos haciéndose los porteños (hablando sin articulo delante del nombre, pronunciando la “y” y la “ll” como “sh”) y como hablo 4 idiomas, vengo a dar mi como siempre soberbia opinión sobre el asunto, en el presente hilo”, señaló la joven.

En primer lugar Giuli abordó el uso del artículo antes del nombre: “si bien es cierto que su eliminación es correcta, su presencia no está mal, pertenece a los llamados “regionalismos lingüísticos” y da cuenta del hablar de una zona geográfica determinada, de una cultura. Por eso, cada vez que un menduco saca el artículo para hacerse el banana (y porque así hablan en la tele) en el fondo esta negando su cultura y revelándose contra las costumbres de su tierra. Por eso me enveneno”.

¿Es vulgar el uso del artículo antes del nombre?

Sobre este punto en particular, la RAE es concreta y deja bien claro cuál es el “veredicto” en esta discusión tuitera. “Los nombres de pila se usan, en el español general culto, sin artículo; no obstante, en la lengua coloquial de ciertas zonas —por ejemplo, en Chile o entre hispanohablantes catalanes—, el uso de artículo ante nombres propios de persona no se considera vulgar.

“La RAE (para los que aman la RAE y la veneran como la santa madre protectora del lenguaje) reconoce y acepta el uso del artículo delante del nombre chiquis”. remarca la usuaria que despertó una nueva discusión del uso de la lengua castellana.

“Ahora bien lo que menos entiendo, esto si que no me entra en la capocha, es la resistencia a la pronunciación de la “y” y “ll” como “i” y su reemplazo por una “sh” (muchas veces forzada y rara, lo que es peor)”, afirmó Farruggia.

Por último Farruggia dijo, “antes de subirnos al patrullero del lenguaje o pararnos sobre el cordoncito de la vereda fonética, por ahí podemos mirar con mejores ojos nuestras raíces y nuestra cultura e intentar comprenderla y construir desde ahí”, reflexionó la joven.

Qué dice la RAE de los usos regionales

La lingüista Nené Ramallo, en una entrevista para Los Andes, afirmó que “la lengua no deja de evolucionar y hay que asumir los cambios”.

“En todo orden de acciones humanas -continúa-, es necesario contar con una reglamentación que, por supuesto, puede ser perfectible. Mientras estén en vigencia y no exista otro parámetro mejor, las acatamos y aplicamos sin hacer una interpretación subjetiva de ellas ni fijar por consenso criterios parciales”.

Además, la resolución de la Academia no es de ella sola: es panhispánica, esto es, para todo el mundo de habla española. Por ello, revela cierta ignorancia hablar solamente de la Real Academia Española: hay que referirse a la Asale (Asociación de Academias de Lengua Española), que incluye a 23 academias en el mundo, entre las cuales se encuentra nuestra Academia Argentina de Letras.

Si nosotros buscamos, por ejemplo, un término cuyo género nos es dudoso, como ´sartén´, el ´Diccionario Panhispánico de Dudas´ nos va a decir, claramente, que es femenino, pero que en países americanos, como Argentina, se admite el uso del masculino. Siempre hay un respeto por los usos regionales”, afirmó la especialista.