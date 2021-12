Proponen que se muestre el uso de preservativo en escenas de sexo en cine y TV

El diputado nacional por Mendoza Federico Zamarbide presentó un proyecto de ley para establecer nuevos canales de acción que refuercen el desarrollo e implementación de programas de fomento del uso de preservativo.

En su articulado, la iniciativa presentada este martes 30 de noviembre determina que este fomento debe aparecer en las producciones cinematográficas, televisivas y videogramas grabados. Así, en toda producción nacional audiovisual en que se muestren y/o refieran escenas de sexo se deben colocar preservativos en algún lugar visible de la escena o implicarlos en la acción.

El proyecto incluye, además, la programación de televisión abierta, en donde debe haber una leyenda recomendando el uso del preservativo como método de prevención ante la transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazo no planificado.

También, la propuesta del legislador de Juntos por el Cambio establece que las funciones de cine, de artes audiovisuales y de teatro, que no tengan como destinatario al público infantil, deben incluir en todo su material gráfico de promoción una leyenda recomendando todo lo que hace al uso y prevención ya mencionados.

Además, determina que un mínimo del 2 por ciento de los fondos afectados a la Pauta Publicitaria Oficial y del material empleado tiene que estar destinado específicamente a campañas de formación y difusión. Al igual que propone sanciones para quienes incumplan con lo que establece la normativa.

En ese último sentido, el objetivo de Zamarbide también es que una parte del dinero recaudado en multas, se destine a la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis y a las campañas y programas de fomento del uso de preservativo que de allí se desprendan.

Los argumentos de la iniciativa

En cuanto a los fundamentos de la ley, el diputado sanrafaelino contextualizó: “Hay una epidemia, también de carácter global, que es la de las Infecciones de Transmisión Sexual. Tanto en ese caso como en la actual pandemia de SARS-CoV-2 se evidenció la importancia de la prevención y de los hábitos de cuidado”.

En ese sentido, según el trabajo que Zamarbide realizó desde 2019 hasta la fecha para fundamentar su iniciativa –y que incluyó hasta datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud-, parte del problema de la falta de prevención es que la información que se produce en las distintas campañas para tal fin no llega a la población.

“Tanto es así que demasiada gente no tiene ni siquiera noción de cuáles son las ITS, del modo de contraerlas y propagarlas; ni cuáles son sus síntomas o si pueden ser asintomáticas, cuáles son curables y cuáles no, ni tampoco cómo pueden afectar a futuro su salud o la de sus hijos e hijas. El resultado, un crecimiento alarmante de las ITS. No basta con decir ‘Usá preservativo’”, remarcó el legislador radical.

A su vez, se bien reconoció que sí hay material y promoción en lo que se refiere al preservativo femenino, lo negativo (nuevamente) es que la campaña no está en la calle y, por consecuencia, no llega a la ciudadanía.

“El preservativo femenino es la mejor muestra de ello. Durante más de un año, acudí o llamé a farmacias, kioscos y otros sitios en los que podemos adquirir preservativos. Solicité lo mismo a amigas y amigos de todas las provincias. El resultado: en la mayoría de las farmacias sabían de su existencia pero no lo comercializaban y en algunas de ellas, pocas, la respuesta fue la misma que en el resto de los sitios expendedores; el asombro o la sonrisa pensando que se trataba de una broma”, ejemplificó el integrante de la cámara baja del Congreso.

Para cerrar, subrayó que las intervenciones orientadas al comportamiento son imprescindibles para prevenir las ITS, incluida la infección por el VIH. Allí, detalló: la promoción del uso sistemático de preservativos masculinos y femeninos, la educación, el aumento de la cantidad de personas que se somete a pruebas de detección de ITS y la promoción del bienestar sexual. Precisamente, a todo lo que esta ley apunta.