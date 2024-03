Proponen poner botones antipánico en Godoy Cruz: cómo son

Un proyecto presentado por un concejal en Godoy Cruz buscan avanzar con un proyecto que agilizaría la denuncia de los hechos delictivos en la zona. Bajo el nombre de “Espacio Cuidado”, proponen agilizar la intervención policial mediante la colocación de un poste o tótem, conocido como botón antipánico, en diversos lugares del departamento.

Al respecto, el concejal Martín González aclaró: “Venimos desde el año pasado recibiendo pedidos de vecinos y vecinas que están cansados de sufrir robos, asaltos a mano armada, robo de cables, de medidores de agua y caños de gas. Es por ello que buscamos junto a los vecinos que visitamos y mi equipo, distintos proyectos que sabemos no son algo que frena definitivamente la delincuencia, pero sí ayudaría a cuidar a los vecinos, desalentar el delito y brindar acciones rápidas.”

Martín González, Frente de Todos.

“Espacio Cuidado”: nueva propuesta para la seguridad ciudadana

El nuevo proyecto busca la rápida intervención y aviso al personal policial, del centro de monitoreos y vecindad. Se trata de la colocación de poste o tótem (botón antipánico), en varios lugares del departamento, creando así zonas protegidas, que podrá ser usado por transeúntes que se encuentren en peligro potencial o real.

En la Ciudad de Mendoza se instalaron, años atrás, tres torres de seguridad con botones antipánico. Foto Archivo: Diego Parés / Los Andes

La función, como se menciona anteriormente, es la de alertar a vecinos de la zona, cámaras que no estuvieran apuntando al lugar del hecho, centro de monitoreo municipal y oficiales cercanos, con conexión a la alarma comunitaria municipal. “Muchos de los robos ocurridos en la vía pública, no tienen un rápido accionar, o porque la víctima se trasladaba a tomar el colectivo y no dio aviso, o quienes dan aviso son vecinos pero la ayuda demora en llegar”, detalló el concejal.

Y concluyó: “De esta manera podemos brindar una nueva herramienta para medir los robos en la vía pública, y colaborar rápidamente con los vecinos y vecinas en caso de haber sido víctima de algún hecho delictivo”.

