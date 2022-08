Proponen construir un “Monumento al trabajador de viña” donde está el Cóndor de Acceso Este

El monumento del Cóndor del Acceso Este se convirtió en asunto de Estado luego de que la Municipalidad de Guaymallén anunciara que lo retiraría del empalme entre esa vía y el Acceso Sur dado el mal estado del emblemático monumento. El alto costo que implicaría su restauración motivó a la comuna guaymallina a hacer este anuncio, aunque luego dieron marcha atrás cuando la Provincia se ofreció a costear la restauración.

Sin embargo, el debate quedó instalado y la sociedad mendocina puso el grito en el cielo ni bien se habló de la posibilidad de retirar este icónico monumento, que –dicho sea de paso- se encuentra “decapitado” desde febrero de este año y luego de que una tormenta granicera le arrancara la cabeza a la figura cóndor. En medio del intercambio de opiniones, surgió en las últimas horas una propuesta impulsada por un ex legislador provincial, ex viñatero y trabajador de bodegas y quien, además, fue secretario general Soeva en San Martín. Se trata de Miguel Montaña, quien –acompañado por el abogado laboralista Alfredo Elías Marón- propuso que el “Cóndor del Acceso” sea relocalizado y que en ese punto neurálgico se levante un monumento al trabajador de la viña.

Proponen construir un “Monumento al trabajador de viña” donde está el Cóndor del Acceso Este. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Los trabajadores de las viñas siempre han sido muy olvidados, tanto en lo que hace a la plata como en el reconocimiento por su labor. En la Fiesta de la Vendimia siempre se los olvida, o se los representa en el acto con una botella de vino o una damajuana en la mano, como si fueran borrachos”, destacó Montaña, de 71 años.

“Junto con el doctor Alfredo Elías Marón le acercamos al legislador provincial Alejandro Bermejo una propuesta para que en la legislatura de Mendoza se presente un proyecto para construir en el Acceso Este y Acceso Sur un monumento en homenaje a los obreros rurales, que represente a los contratistas, a los viñateros y a los obreros de la bodega. Cuando se dio toda la polémica por el cóndor, me encontré con que todo el mundo hablaba del cóndor, pero no había ningún homenaje a obreros de viña. Entonces salió la idea de proponer que se llevara el Cóndor a otro lado –quizás para el lado de Uspallata-, y poner en el lugar un monumento a los obreros de viña”, se explayó el ex trabajador vitivinícola.

Por su parte, Rosana Beatriz Cardona (nieta de Juan Cardona, autor del monumento del cóndor) descartó que la obra vaya a ser relocalizada. “Estamos trabajando en proyecto de ley para que se declare toda la obra de mi abuelo como patrimonio provincial. La Dirección de Patrimonio resolvió que van a declarar como patrimonio a todo el monumento completo del cóndor, la base –la representación abstracta del cóndor y que es el monumento original, de autoría de Cardona- y la figura del tope de la obra. Además, van a aconsejar la restauración en el lugar donde se encuentra”, destacó Cardona, quien indicó que la idea es que se mantenga en el cruce de los dos accesos ya que es un “punto de referencia en todos lados” y “parte del avistaje de los vecinos y quienes pasan por el lugar”.

Proponen construir un “Monumento al trabajador de viña” donde está el Cóndor del Acceso Este. Foto: Archivo / Los Andes

La propuesta del trabajador de viña

Montaña y Marón presentaron su propuesta para que el monumento a un trabajador de viñas reemplace el cóndor hace menos de un mes. “Cuando escuché en la radio a la gente hablar de lo que querían hacer con el cóndor (NdA: por la idea inicial de Guaymallén de retirarlo y luego la intervención de la Provincia para dar marcha atrás con esa medida), escuché a mucha gente decir que en el lugar había que poner una copa de vino. Incluso, mucha gente dijo que el cóndor no lo representaba y que a Mendoza lo representa la vitivinicultura. Por eso se nos ocurrió la propuesta del monumento al obrero de viña”, destacó Montaña a Los Andes.

En ese sentido, propuso que el cóndor sea restaurado y relocalizado en otro lugar emblemático. “Quizás podría llevárselo a Uspallata, que también es una puerta de entrada a Mendoza y es un entorno más acorde, más cordillerano”, se explayó el ex senador provincial entre 1991 y 1995 y quien vive en San Martín.

Proponen construir un “Monumento al trabajador de viña” donde está el Cóndor del Acceso Este. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Sería un reconocimiento más que merecido a los trabajadores de la viña. Yo trabajé 7 años podando, abriendo surcos, y después estuve en la Bodega Giol desde 1974 hasta que se privatizó”, sintetizó Montaña.

El cóndor no se mueve

La artista Rosana Beatriz Cardona, nieta del autor del “Cóndor del Acceso”, indicó que el trabajo de restauración que comenzará la Dirección Provincial de Patrimonio durante las próximas semanas implica que no se lo mueva del lugar. “Hay una propuesta para que en algún momento, si se pudiera y estuvieran dadas las condiciones adecuadas, se lo trasladara a un museo al original. Pero eso implicaría que en el lugar donde está ahora se instale una réplica con las mismas características”, detalló Cardona.

Proponen construir un “Monumento al trabajador de viña” donde está el Cóndor del Acceso Este. Foto: Rosana Cardona.

Por otro lado, la nieta de Juan Cardona indicó que dentro de la propuesta para que todo el trabajo del histórico artista sea declarado como patrimonio provincial se destaca la puesta en valor de dos leones creados por su abuelo. Se trata de dos figuras que estaban en la plazoleta Ramos Correas y actualmente se encuentran expuestos en el Museo de Arte Moderna y que, de acuerdo a sus palabras, se reubicarán en un lugar más “importante” y con “mayor exposición”.

“Hay también un monumento dedicado al trabajador mendocino en general que fue hecho por mi abuelo y se encuentra en el Ecoparque actualmente. Es una obra que está por cumplir 100 años y hay una propuesta de ponerlo en valor, restaurarlo y trasladarlo a un punto más céntrico. Además, con la Municipalidad de Capital queremos organizar un recorrido turístico por todas las esculturas. La idea es que toda la obra de Juan Cardona que hay en el país sea reconocida. En La Recoleta también hay trabajos de él, por ejemplo, por lo que será bueno que su obra llegara a todos y se la estudie en las facultades de Arte, por ejemplo”, sintetizó.