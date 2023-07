Pronóstico para Mendoza: se espera un domingo con bajas temperaturas y una semana fría

Tras varios días de temperaturas muy bajas en Mendoza, arranca una nueva semana y la información meteorológica trae una novedad que no es tan novedad. La disipación de las nubes y el fin de las lluvias y lloviznas hacían pensar que el frío ya no reinaría, sin embargo esto no ocurrirá.

Es que desde este domingo comienza una seguidilla de días donde los valores térmicos mostrarán que todavía estamos en invierno.

Según lo detalló Contingencias Climáticas, para este domingo se espera poca nubosidad con heladas y poco cambio de la temperatura.

Habrá inestabilidad en cordillera, mientras que la mínima será de 1 y la máxima de 12 grados.

Para el lunes se aguardan heladas parciales y leve descenso de la temperatura. Soplará viento del sudeste y estará inestable en cordillera. La mínima estará en los 2 y la máxima en los 11 grados.

