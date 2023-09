Pronóstico para Mendoza: previo al inicio de la primavera, regresan las mínimas de un dígito

Tras un viernes con presencia de viento Zonda y un caluroso día sábado que sirvió de anticipo para las temperaturas que comenzarán a dar forma a la entrada de la estación primaveral, el pronóstico para el inicio de la semana indica contrastantes máximas.

Respecto de los casi 30°C que se hicieron presentes durante el fin de semana, las mínimas de un dígito regresarán este lunes 18. En este sentido, el organismo de Contingencias Climáticas indicó un día “parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este” con máximas de 18°C y mínimas de 5°C.

A pocos días del comienzo de la primavera, las mínimas se encontrarán por debajo de los 10°C. Foto: Orlando Pelichotti

Las mínimas estimadas para el Oasis norte - este, serán de -1 a 2 C. Valle de Uco: -3 a 0 C. San Rafael y G. Alvear: -3.5 a -2 C. Además, la dirección precisó que estará parcialmente nublado en Oasis centro y sur y con poca nubosidad Oasis este.

En lo que concierne al martes 19, la semana continuará con una jornada parcialmente nublada pero con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima pronosticada para este día será de 22ºC, mientras que la mínima rondará los 6ºC.

