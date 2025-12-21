21 de diciembre de 2025 - 22:00

Pronóstico en Mendoza: probabilidad de tormentas en la madrugada del lunes

La temperatura máxima en los próximos días no bajará de los 30°C. El pronóstico en la previa de la Navidad.

Poco cambio de la temperatura este lunes en Mendoza, con una máxima cercana a los 31°C.

Poco cambio de la temperatura este lunes en Mendoza, con una máxima cercana a los 31°C.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El calor toma protagonismo en los últimos días de diciembre. La tormenta de anoche, que afectó principalmente a San Rafael, pone en duda si las familias mendocinas podrás sacar sus mesas afuera de casa en Nochebuena.

Leé además

Papá Noel protagonizó un mensaje de Navidad de la Fuerza Aérea Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina difundió un saludo navideño con Papá Noel y los aviones F-16

Por Redacción Sociedad
aconcagua radio: en mendoza hay menos casamientos, mas divorcios y una poblacion que envejece

Aconcagua Radio: en Mendoza hay menos casamientos, más divorcios y una población que envejece

Por Redacción

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que el lunes estará "parcialmente nublado e inestable con precipitaciones". Además detalló que habrá "poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 18°C y la máxima de 31°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/2002881642684408069&partner=&hide_thread=false

El martes, el pronóstico extendido detalló: "Caluroso con poca nubosidad, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima ascenderá a 20°C, como así también la máxima que rondará los 35°C.

En el caso del miércoles se espera una jornada "calurosa y algo nublada". La mínima se ubicaría en 23°C y la máxima en 34°C. El jueves podría haber inestabilidad hacia la noche.

Alerta de Defensa Civil por tormentas
Alerta de Defensa Civil por tormentas.

Alerta de Defensa Civil por tormentas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caída de granizo en San Rafael.

Lo que la tormenta nos dejó: el reporte de Defensa Civil tras el daño provocado por el granizo en San Rafael

Por Redacción Sociedad
Juan Cruz Yacopini.

Parte médico favorable: Juan Cruz Yacopini está lúcido y respira por sus propios medios

Por Enrique Pfaab
Comienza el verano en Argentina: qué es el solsticio y por qué hoy es el día más largo del año.

Comienza el verano en Argentina: qué es el solsticio y por qué hoy es el día más largo del año

Por Redacción Sociedad
209° aniversario del departamento de General San Martín.

Más de 8 mil personas festejaron el 209° aniversario de San Martín y esta noche habrá Vendimia

Por Enrique Pfaab