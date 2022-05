Pronostican lluvias tras dos meses sin precipitaciones en el Gran Mendoza

Cuando parece que el calor se resiste a irse, las bajas temperaturas comienzan a dar el presente – sin lluvias- en este otoño 2022 al que le queda poco más de un mes y medio de vida. Así, por las calles de Mendoza comienzan a verse pulloveres y camperas, sobre todo en horas de la mañana, y la esperanza de quienes quieren salir a la calle con ropas “veraniegas” se hace añicos.

De todas maneras, es importante señalar que si bien no hace frio, sobre todo en horas de sol, hace dos meses que no se registran lluvias en muchas zonas del territorio provincial. Igual, el pronóstico indica que entre el viernes y el domingo volvería a llover. Al respecto, según el Servicio Meteorológico Nacional en lo que va del año ha precipitado 85.9 mm en 7 días de lluvia siendo que el promedio histórico es de 220 mm.

Vuelve la lluvia

Según el pronóstico, entonces, vuelve la lluvia al Gran Mendoza a partir de la tarde noche de mañana. Recordemos que aunque hubo un episodio muy breve el 11 de marzo con una precipitación de 4 mm, la última lluvia considerable se produjo el pasado 22 de febrero, cuando además de precipitación en forma de agua, también cayó granizo, afectando grandes áreas del departamento de Guaymallén.

La lluvia de finales de febrero, tal como informaron arrojó una acumulación de 10 mm en Mendoza, 2 mm en San Martín, 0.6 mm en Uspallata, 27mm en San Rafael y 4 mm en Malargüe.

Recordemos que el temporal daño innumerables techos de edificios públicos, como establecimientos escolares, como de viviendas particulares. Además, muchos vehículos recibieron el impacto de las piedras de hielo quedando severamente dañados, lo mismo que ocurrió con el centro comercial ubicado sobre la margen norte del acceso Este.

En este sentido, hay que recordar que el Cóndor del acceso Este perdió su cabeza producto del impacto de una piedra de tamaño considerable. Además, durante este temporal también se vieron afectadas zonas cultivadas de este departamento. De hecho, algunos propietarios agrícolas perdieron toda su producción.

Resta decir que desde el SMN, en su pronóstico trimestral se indica que Mendoza se encuentra en su estación seca y que el pronóstico de lluvias está 40% por debajo de lo considerado normal. Para ejemplificar esto baste decir que en San Rafael no llueve desde el 3 de marzo (5 mm) y en Uspallata desde el 22 de febrero (0.6 mm). En tanto, en San Martín la última lluvia fue el 12 de marzo (3 mm).

El pronóstico

Según indican desde la dirección de Contingencias Climáticas del gobierno de Mendoza, para hoy se espera que la máxima sea de 22 grados mientras que la mínima rondará los siete grados. Este día se presentará con nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Como en la jornada precedente, habrá vientos del noreste.

En tanto, para el viernes los pronósticos indican que la jornada se presentará parcialmente nublada con precipitaciones aisladas, las primeras luego de un largo tiempo de ausencia, y descenso de la temperatura. También habrá vientos moderados del sudeste. Para este día la máxima descenderá a los 18 grados y la mínima subirá uno, ubicándose en los 8 grados centígrados.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional también indicaron que esperan lluvias para este día, sobre todo en horas de la tarde noche. Específicamente, indican que hay 40% de posibilidades de precipitaciones, con lo que muchos mendocinos ya comienzan a emocionarse por la esperada llegada de las lluvias.

El fin de semana

En tanto, ya arribando al fin de semana, el sábado el día se presentará nublado con ascenso de la temperatura y viento de dirección variable. En cuanto a la temperatura se espera una máxima de 19 grados y una mínima cercana a los 7 grados centígrados.

Para el domingo, desde el SMN indican que habrá un brusco descenso de temperatura, que podría ser acompañado por lluvias, según el meteorólogo Fernando Jara quien estimó que no lloverá antes de este día. Esta jornada la máxima será de solamente 13 grados y la mínima de 9, con lo cual el rango de variabilidad en el mercurio será muy corto.

De todas formas, pese a las bajas temperaturas, no están pronosticadas nevadas en alta montaña ya que los registros indican que si bien las mínimas estarán por debajo del 0, en Las Cuevas por ejemplo se esperan 6 grados negativos para el sábado y el domingo, no habrá precipitación nívea por lo que, además, no hay peligro de que cierre el túnel fronterizo con Chile.