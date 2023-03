Preventores evitaron un robo a una pareja de turistas

En la noche del domingo, agentes de preventores que patrullaban el interior del Parque General San Martín, desactivaron un robo a una pareja de turistas que recorría ese espacio.

El individuo, que tenía apuntada a las víctimas con un arma, ve al móvil acercarse por la calle Carlos Thays e inmediatamente se da a la fuga, arrojando el artefacto que a simple vista parecía ser de juguete. Uno de los agentes lo persiguió para detenerlo, pero el hombre escapó por el interior del Parque y luego cruzó a Godoy Cruz por el zanjón que divide a ese departamento de la capital.

Las víctimas, un hombre de nacionalidad francesa de 22 años junto a una mujer de 32 años, argentina con domicilio en Buenos Aires, no sufrieron daños físicos ni tampoco el robo de sus pertenencias. La denuncia no se realizó porque no se alcanzó a cometer el delito.