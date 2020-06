Presentaron un proyecto en San Rafael para que vuelvan las juntadas de amigos en casas particulares

El 18 de noviembre de 2019 el sanrafaelino Kurt Ottosen (18) se presentaba en la sala 20 del palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para hacer la declaración de apertura en la sesión plenaria por los 30 años de la Convención por los Derechos del Niño.

Kurt Ottosen. El mendocino que representó a América en Ginebra

Este viernes 26, Kurt realizó una presentación más humilde pero que también dará que hablar. Ingresó en el Concejo Deliberante un proyecto para habilitar nuevamente en San Rafael las juntadas entre amigos en casas particulares.

Entre los fundamentos que ofreció Ottosen para justificar la petición consideró que las restricciones en el Gran Mendoza por la sucesión de contagios, principalmente a partir del denominado “caso 98”, pueden ser acertadas pero “desacertada para nuestra ciudad (San Rafael), donde no hay, ni hubo casos de coronavirus positivos”.

“Hay veces que las decisiones se toman en Mendoza (Capital) desde una oficina y no se tienen en cuenta las realidades particulares de otros lugares. Las juntadas entre amigos se habilitaron y después, el 17de junio, volvieron a prohibirse por algo que ocurrió afuera de San Rafael y creo que es injusto”, afirmó el joven de 18 años.

En el proyecto, Ottosen solicita expresamente que se autoricen “las reuniones con amigos, en propiedades particulares, hasta un máximo de 10 personas, en el territorio competente a nuestro municipio”.

Además propuso que la comuna habilite en la página web oficial un link para “la confección de una declaración jurada online en la que el dueño del inmueble deba, y pueda, cargar sus datos personales (nombre, apellido, DNI, domicilio, celular) y los de cada una de las personas que vayan a reunirse ese mismo día”.

“La idea es que esa declaración jurada la pueda descargar cada uno de los asistentes y la conserve, por si la solicita la policía y para que en caso de que alguna persona resulte contagiada se pueda rastrear a quienes estuvieron cerca de él para hacer el seguimiento epidemiológico”, comentó.

En el articulado también se tiene en cuenta la posible aparición del coronavirus pero con un detalle, que haya circulación comunitaria.

“La disposición se derogará inmediatamente en caso de detectarse circulación comunitaria del virus”, afirmó.

“San Rafael ya está bastante aislado, no se permite el turismo interno, que vengan de afuera, estamos alejados del resto de los municipios, acá no cambió nada porque no hubo casos, entonces no veo porque debamos aislarnos aún más entre nosotros y que estén prohibidas las reuniones con amigos”.

Desde que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 comenzó en Argentina, en el sur mendocino se registraron 5 casos de coronavirus en total. Cuatro en Malargüe de los cuales uno murió y los otros tres pacientes se recuperaron y uno en Jaime Prats, distrito rural ubicado a 75 kilómetros de la ciudad.

Pero además, fue tan confuso y misterioso el positivo de Mario Echeverría (74), ya que estaba enfermo de cáncer de pulmón y poco y nada salía de la vivienda, que nadie alrededor contrajo el virus, hasta la actualidad, ni tampoco en el distrito. Incluso hasta el intendente Emir Félix se sinceró y habló de un caso “dudoso”.

Desde el 15 de abril que informaron de los últimos casos positivos, el sur mendocino lleva 70 días libre de la presencia del coronavirus.

Más críticas a las restricciones

El joven sanrafaelino habló abiertamente sobre otras restricciones que rigen en Mendoza dentro de esta fase de distanciamiento social.

Tomando el ejemplo del intendente Juan Ojeda de Malargüe que no tuvo en cuenta las salidas por DNI y los vecinos circulan libremente, Kurt Ottosen consideró que no se trata de un enfrentamiento con la provincia sino que “atiende a las necesidades específicas de su comuna”. “En Malargüe el intendente tomó una decisión priorizando a su pueblo porque tiene otra realidad”, opinó.

En cuanto al horario del comercio, el joven sostiene que es poco apropiado ya que “al restringir el horario y no dejar circular libremente lo que se hace es amontonar gente en un horario reducido”.