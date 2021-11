Presentan una guía que recopila los bienes patrimoniales de Chacras de Coria

Los lugares de fuerte predicamento histórico y patrimonial de Chacras de Coria han quedado asentados en un amplio trabajo realizado por especialistas y vecinos, plasmado en el formato digital y con una amplia variedad de ilustraciones a color. La obra se llama Guía de Bienes Patrimoniales de Chacras de Coria. Un paisaje con identidad.

Lleva el sello del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Es el resultado del aporte de muchas personas, la mayoría residentes en el pintoresco distrito. Como autores de la obra figuran el arquitecto y docente universitario, Matías Esteves; la licenciada y profesora de Historia del Arte, Verónica Cremaschi, y la arquitecta María Paula Martedí.

En el papel de compiladores se desempeñaron Cecilia Raffa, Eugenia Videla, Estela María Suris, Julio del Monte, Lorena Verónica Manzini, María Amelia Grau, María Florencia Solanes, María Laura Copia, Natalia Mabel Luis, Pablo Federico Bianchi Palomares, Graciela Moretti y Valeria Méndez, esta última, periodista y residente en la zona.

Frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ubicada en Chacras de Coria en el departamento de Lujan de Cuyo

“El trabajo surgió de la participación conjunta de investigadores y vecinos. Los límites surgieron naturalmente, según las historias y memoria popular. Analizamos el distrito completo”, comenta Verónica Cremaschi, afincada en las cercanías del cerro El Melón.

El libro, que sólo se puede consultar por ahora de manera digital, se desprende del pedido vecinal que procura que Chacras de Coria sea considerado “Paisaje cultural de la provincia”, instancia que fue elevada a la Dirección de Patrimonio provincial, organismo que se expidió con fallo favorable y que, por tanto, se ha elevado al Poder Ejecutivo. En esa declaratoria trabajaron alrededor de 10 personas, quienes luego hicieron una convocatoria para profundizar la tarea que dio origen al libro digital.

Toma los españoles

En el emprendimiento en sí trabajaron 15 especialistas o estudiosos (algunos colaboraron con un apartado, otros con capítulos). Cremaschi aclara que “el núcleo que trabajó más fuerte fue el compuesto por Matías Esteves, Paula Martedí, Julio del Monte, Eugenia Videla, Florencia Lula Solanes (bióloga y componente del grupo Vecinos Autoconvocados), María Amelia Mona Grau y ella misma.

El trabajo de portada –la iglesia del lugar- es un dibujo realizado, en tinta, por Daniel Púrpura, arquitecto lujanino que cedió generosamente su arte. Hubo aportes de los fotógrafos Carlos A. “Cachilo” Púrpura, Agustín Espejo, Mauricio Ryan, Martín Álvarez y Gonzalo Álvarez Mesa, y también se utilizó material publicado por el periódico Correveidile y diario Los Andes.

Plaza principal de este distrito lujanino.

El trabajo sobre Chacras, en cuanto a la importancia gráfica y el análisis de los elementos, sigue un poco el estilo y lineamientos de la Guía de Arquitectura de Mendoza, que hizo el Gobierno de Mendoza y la Junta de Andalucía, en 2005.

El financiamiento fue totalmente autogestionado por los autores y por los vecinos que quisieron colaborar económicamente. El desafío ahora será llevar la guía al papel para que llegue a escuelas y bibliotecas públicas.

De calles, lugares y personas

Capítulos interesantes de la entrega son, entre otros, los que describen los bienes tangibles. Resumimos algunos, como los que están en torno a la plaza Gerónimo Espejo (la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el principal). Asimismo, se presentan los bienes de diferentes calles chacrenses: Mitre (ex posada El Ángel), casas Navarro Elaskar, de Carlos Levy (médico); antiguo hotel Paso de los Andes y la ex estación Paso de los Andes; Viamonte (casa Mazzolari-Cerutti, etc); Italia (antiguo almacén de ramos generales, etc); Loria (vivienda Sayavedra y casa Seidel-Feldman). Pueyrredón (hotel San Francisco).

También hay consideraciones muy ricas sobre el agua y los surtidores públicos; las arboledas (el entorno por el que militan actualmente muchos residentes); sobre las festividades y lugares (los cines que hubo, entre otros), además de un apartado referido a los inmigrantes de Chacras y los hacedores que vivieron en el pueblo (Víctor Delhez, Galina Tolmacheva, Edmundo Correas, Benito Marianetti y su hijo José Enrique Marianetti, y Sergio C. Crisoliti, de una lista mucho más extensa.

Presentación en público

La obra se presentó este viernes 12, a partir de las 20, en la sede de la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, ubicada en Viamonte 5191, de ese distrito.