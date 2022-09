Prepararán mil kilos de pastas para ayudar al bebé que necesita viajar a Barcelona para un tratamiento

La historia de Benicio Ragusa Palma, el niño mendocino de 1 año y 9 meses que necesita someterse a un delicado y costoso tratamiento oncológico en Barcelona, ha conmovido a Mendoza. Y es que la historia de Beni es de esas que activan la solidaridad de toda la comunidad y que conmueve a todas las personas sin excepción, a tal punto de que -como si se tratara de un hormiguero- cada uno se organiza para aportar lo suyo y dejar su granito de arena.

Por esto mismo es que, con la solidaridad como motor, los responsables del comedor “Horneritos” (de El Algarrobal) y la comunidad en general se han propuesto una meta tan ambiciosa como necesaria: preparar mil kilos de pastas para vender 2.000 bandejas y ayudar a Beni y a su familia a recaudar parte de los 415.000 euros que necesitan para poder viajar a la ciudad española y tratar cuanto antes al pequeño Beni.

“Todo lo que hemos podido conseguir como comedor para ayudar a la gente lo hemos logrado gracias a la gente, que nos ha ayudado de una u otra forma. Y sabemos que esta vez vamos a poder hacerlo también, vamos a lograr esta misión gracias a la gente”, destaca Gabriela Carmona, responsable del comedor Horneritos. “Nosotros no somos Santiago Maratea, pero somos Horneritos y creo que podemos lograrlo. Sería maravilloso que mucha gente se sumara a esta campaña o a campañas similares. Si más gente lo hiciera, quizás Benicio ya tendría toda la plata para irse”, sueña, en grande, Gabriela.

Prepararán mil kilos de pastas para ayudar al bebé que necesita un tratamiento oncológico en Barcelona.

El caso de Beni y que conmueve a Mendoza

Bajo la consigna “Todos por Beni”, desde hace varios días que la familia del niño de solo 1 añito y 9 meses, así como también toda la comunidad está movilizada por ayudar a Benicio. Y es que el bebé fue diagnosticado con neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil por la cual se forman células malignas en los neuroblastos (tejido nervioso inmaduro) en las glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal. A raíz de esta situación, Beni necesita someterse a un tratamiento muy costoso en Barcelona (España), por lo que su familia ya inició una campaña para juntar fondos y así poder viajar y realizar el tratamiento.

La primera luz de alarma se encendió en julio, cuando los padres del niño advirtieron que uno de los ojos de Benicio estaba hinchado. Lo llevaron primero al Hospital Español, y allí el primer diagnóstico no era para nada preocupante: les dijeron que se trataba de un orzuelo y que en cuestión de días desaparecería. Pero, con el instinto maternal a flor de piel, la mamá del niño decidió no quedarse con ese primer diagnóstico y fue a por una segunda consulta.

Un día después de esa primera aseveración, en otra guardia, les indicaron a los padres de Beni que ampliaran los estudios sobre el cuerpo extraño a la altura de su ojito. Y fue en ese momento cuando llegó el baldazo de agua helada: lo que tenía Benicio era un tumor en el ojo. “Cuando empezaron a hacerle más estudios, se dieron cuenta de que tenía otros tumores. El más grande lo tiene en el riñón”, contó Valentina, amiga de los papás de Benicio, hace unos días a Los Andes.

Ante esta segunda opinión médica -ya fundamentada con análisis específicos-, el seguimiento de Benicio se trasladó al Hospital Humberto Notti. Pero como cada estudio al que era sometido era enviado a Buenos Aires y aquí, en Mendoza, debían aguardar los resultados -algo que les sumaba una dosis de ansiedad-, la familia decidió viajar a Buenos Aires para tener la información de primera mano. Luego de ello, Benicio fue tratado e internado en el Hospital Austral (Buenos Aires).

Tras averiguar específicamente, a los padres de Beni les confirmaron de la posibilidad de tratarse contra este tipo de cáncer en un hospital especializado en Barcelona. El detalle es que es un tratamiento muy costoso para la familia, incluyendo además el traslado hacia la ciudad catalana.

Por ello mismo es que iniciaron la campaña para recaudar fondos a través de Mercado Pago y Paypal. En MP, el alias para ayudar a la familia y al niño para viajar y someterse al delicado tratamiento es fuerza.beni ; mientras en el Paypal es todosporbeni .

“Todos por Beni”: venden pastas para juntar fondos

Además de las campañas de colecta de fondos, el comedor Horneritos -que se caracteriza por las movidas solidarias y las distintas acciones que realizan para ayudar a la comunidad- se ha propuesto la meta de preparar 1.000 kilos de pastas para vender 2.000 bandejas entre este viernes y sábado.

“Si bien no manejamos plata nosotros ni tenemos tanta para poder ayudar, hoy tenemos algo que Beni no tiene: salud. Queremos lograr hacer 1.000 kilos de pasta, preparar 2.000 bandejas y vender cada una a 500 pesos. Queremos juntar un millón de pesos para darle una pequeña manito a Beni. Tal vez no es muchísimo, pero para él es mucho. Todo lo que se pueda sumar va a acercarlo a Barcelona”, cuenta la coordinadora de Horneritos, Gabriela Carmona.

La intención es preparar tallarines, sorrentinos, canelones y panqueques, y serán Gabriela y las mujeres de la zona que suelen colaborar con Horneritos quienes se encargarán de hacer las pastas. Por esto mismo es que están solicitando a la comunidad donaciones de:

Harina 0000.

Huevos.

Aceite.

Bandejas descartables.

Una vez que las pastas estén listas, las van a vender en tres puntos específicos durante el viernes y sábado próximos.

En el comedor Horneritos (Horneros y De la Cisterna, MB C1, Barrio Portal, El Algarrobal, Las Heras. El viernes 30 de septiembre).

En Patricia Biker Chacras , Chacras de Coria . El sábado 1 de octubre , de 10 a 18.

En la Playa del Sol (Salta 1137, Ciudad de Mendoza. El sábado 1 de octubre, de 10 a 18).

“Quienes quieren ayudar con dinero, pueden hacerlo a las cuentas que han creado los padres de Beni. Y quienes quieran y puedan ayudar con el merendero para comprar las cosas que necesitamos para las pastas, pueden hacerlo por Mercado Pago a comedor.horneritos o llamando al 2613136783. También pueden acercarse y traer un kilo de harina, un huevo, ¡lo que sea! Todo ayuda. Lo mismo que si alguien quienes acercarse el viernes o el sábado a comprar las pastas, directamente”, concluye Gabriela Carmona.