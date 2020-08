Preparan equipamiento para cuando comience la vacunación

En Mendoza ya se está armando las estrategias necesarias para recibir y distribuir la vacuna contra el virus Sars Cov-2. No es un tema menor y requiere planificación por lo que se busca estar preparado para recibirla ni bien esté disponible. Desde la Dirección de Inmunizaciones local ya anticipan una “demanda explosiva”.

Aunque aún no hay ninguna aprobada, hay varias en las instancias finales y Argentina espera contar pronto con dosis de la que se producirá en el país, la conocida como “vacuna de Oxford”, del laboratorio AstraZeneca.

Tenerla cuanto antes permitirá empezar a frenar la pandemia del virulento microorganismo. En el país creen que puede haber novedades los primeros meses de 2021 y si bien falta delinear detalles, se sabe que se aplicará en primera instancia a los grupos de riesgo.

Sobre todo esto ya se está trabajando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que reúne a especialistas y referentes en el tema del país.

Cadena de frío

“El mayor desafío es tener asegurada la cadena de frío”, destacó a Los Andes Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia. Esta debe asegurarse durante el traslado y para el almacenamiento que, en este caso, puede requerir de mucho espacio.

Desde el área ya han hecho un relevamiento para conocer la capacidad de almacenamiento y condiciones de las heladeras en todo el sistema público de la provincia, que se ocupará de la aplicación. Esto gracias al Censo de Cadena de Frío que realizan todos años.

En ese marco, y preparándose para lo que se viene, se entregaron recientemente 32 heladeras a distintos centros de Salud. “En principio, para cubrir la cadena de frío nos alcanza con lo que tenemos”, aseguró Aguilar. Pero si así no fuese, hay un plan de contingencia: tienen un convenio con un frigorífico que puede facilitar una cámara frigorífica de gran capacidad que, según sostuvo, puede duplicar y más la capacidad de almacenamiento del sistema.

El envase de presentación dará muchas respuestas. “Veremos cuando se haga la presentación de la vacuna. Si es multidosis es más sencillo, te ocupa menos espacio: no es lo mismo tener un frasco para diez dosis que diez frascos para diez”, detalló.

Un aspecto fundamental a definir es el de la población a la que se va a vacunar para determinar la necesidad de dosis.

En este punto todavía se está un poco a tientas ya que aún no hay definiciones oficiales sobre quiénes serán los primeros en vacunarse. Se ha anticipado que tendrán prioridad para inocularse los grupos de riesgo, que incluirá a mayores de 60 o 65 años (no se ha definido), trabajadores de la salud y menores de 65 años con factores de riesgo, en particular diabéticos e hipertensos, entre quienes el virus ha mostrado generar cuadros más graves.

“Es un trabajo de hormiga, es muy difícil saber con certeza”, remarcó la médica. “Hay que hacer cálculos de poblaciones, estimando entre quienes sabemos que van entrar en grupos de riesgo (...) saber cuántos diabéticos tenés y ni hablar de los hipertensos que hay muchos que ni saben que lo son, entonces es un delicado equilibrio entre hacer el cálculo para que no te falte pero que no te sobre”, advirtió.

Distribución

Pero el trabajo de hormiga no termina allí. Por un lado, como se hace con todas las vacunas, deben revisarse todos los lotes, asegurar que el envase esté en condiciones y que haya conservado la temperatura que requiere. Este proceso puede durar hasta 72 horas.

Luego, habrá que tener una logística de distribución. Si no hay capacidad de almacenamiento local puede acordarse con Nación un envío escalonado cada pocos días.

Posteriormente, saber con la mayor precisión posible qué demanda deberá cubrir cada centro para no enviar ni más ni menos de lo necesario.

Al respecto Aguilar detalló: “Nos manejamos en toda la provincia con movilidad propia y para todo el Sur con un expreso. Es un servicio que sea la hora que sea, lo lleva, siempre está disponible”.