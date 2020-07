Preocupa el crecimiento de trabajadores de la salud contagiados: denuncian falta de limpieza y protocolos pocos claros

Parte del aumento de los casos de Covid-19 los últimos días en la provincia ha tenido como afectados a médicos, personas que se desempeñan en el sector sanitario, familiares y pacientes.

Personal del hospital Perrupato en San Martín, el médico ginecólogo del hospital Español, enfermeras en el hospital Notti y últimamente sumó positivos y escudados el hospital Lagomaggiore, son algunos de ellos con sus respectivas cadenas de contagio.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que corren riesgo de contagiarse por estar brindando un servicio esencial. Pero además implica aislar durante al menos 14 a 21 días a los infectados y contactos lo que puede resentir la atención.

Cuando se intenta buscar posibles causas se esgrimen varias.

Una de las primeras que se señalaron fue el multiempleo: trabajadores que se desempeñan en varios centros de atención de la salud lo que se ha señalado como un riesgo en tanto podrían trasladar el virus. Tal situación se asocia a los bajos salarios y la precarización laboral en que se encuentra un segmento de estos trabajadores, tal cual viene reclamando el sector gremial.

Otro de los aspectos que influyen es la limpieza. Isabel de Pópolo, titular del gremio que nuclea a profesionales médicos (Ampros) dijo que esto involucra tanto lo personal como la higiene de los hospitales, señaló que no todos saben cómo debe hacerse y que en algunos efectores limpian solo dos veces al día, lo cual es insuficiente porque debe ser permanente.

“Hay que tener equipos de limpieza que se dediquen por sectores, una persona que limpia superficies donde se apoyan cosas y picaportes no puede ser la misma que limpia el piso o el baño y debe ser asiduo”, explicó.

“Es mejor que sea una persona diferente porque no sé si la persona está entrenada para darse cuenta cómo tiene que limpiar, no pasar el mismo trapo por el mismo lugar, cambiarse los guantes y luego lavarse las manos, cambiarse la ropa al cambiar de lugar y sé que esto no siempre se cumple”, agregó. En el mismo sentido se señala el posible mal uso de los elementos de bioseguridad. Si bien hay protocolos al respecto puede suceder que se tenga contacto con una parte contaminada.

La rotación de equipos de trabajo con actividad presencial de 14 días y 14 días fuera es una de las medidas sugeridas para evitar el contagio masivo y ante infecciones seguir contando con equipos que puedan sostener los servicios.

Sin embargo, en muchos lugares no se ha cumplido. Trabajadores del hospital Lagomaggiore, por dar un ejemplo, relataron que algunos jefes de servicio lo habían implementado pero luego desde la dirección se les solicitó que, dadas la circunstancias, tuvieran trabajo presencial 100%.

“No se cumplió la rotación 14 x 14, se llegó a una meseta y en algunos lugares no se podía cumplir entonces se hizo lo que se pudo, respetar los días es para tener equipo sano”, remarcó Del Pópolo.

La profesional hizo hincapié en la necesidad de testear al equipo sanitario de manera preventiva y periódicamente. “Hay que testear a la gente porque no se está haciendo y además tienen multiplicidad de trabajos pero si se testea al personal se puede prevenir”.

Algunos de los escudados en el hospital Lagomaggiore, por ser contacto estrecho de positivos dijeron que les habían indicado aislamiento por no presentar síntomas y que en unos días les harán el test serológico. Pero al mismo tiempo señalaron su preocupación por poder regresar al hospital a ayudar, por lo que hubiesen preferido ser testeados para descartar la infección y regresar.

Protocolos poco claros sobre cómo proceder al interior de los nosocomios también fueron señalados como un factor que influye en las conductas.