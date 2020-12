Premio de honor de Adepa para los medios y periodistas argentinos, por su trabajo en pandemia

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que nuclea a 200 medios impresos y digitales de todo el país, entregó esta tarde su Gran Premio de Honor 2020 a los medios y periodistas argentinos, en reconocimiento por su trabajo informativo esencial a lo largo del año en la cobertura de la pandemia del Covid-19.

En una ceremonia virtual, y con la presencia de directivos de medios de todo el país e invitados especiales, Adepa destacó la labor del periodismo argentino que desde el primer día estuvo presente, como actividad esencial, para que cada ciudadano pueda estar informado y prevenido sobre la pandemia y sus consecuencias sanitarias.

El presidente de Adepa, Martín Etchevers, señaló en su discurso que este premio es un reconocimiento especial a todos los medios, “porque, más allá de sus diferencias, tuvieron que mantener sus redacciones abiertas, tuvieron que aprender a cuidarse con protocolos sin dejar de trabajar, tuvieron que pensar cómo obtenían los recursos para seguir funcionando cuando los ingresos se desplomaban, tuvieron que convivir con la enfermedad entre sus propios colaboradores, tuvieron que hacerle frente a la incertidumbre”; y a los periodistas, “porque tuvieron que enfrentarse al miedo de ir a trabajar sin saber si se contagiarían, tuvieron que aprender a ejercer su oficio virtualmente, tuvieron que salir a la calle y exponerse, tuvieron que enfrentar con rigor la desinformación que pululaba en las redes, tuvieron que brindar herramientas de prevención mientras ellos también estaban llenos de preguntas y temores”.

Etchevers destacó también que “en un año económicamente tan difícil, que se inserta en un ciclo histórico en el que nuestra propia sustentabilidad se está redefiniendo, el trabajo de medios y periodistas fue aún más esencial y requerido por la gente”. Y agregó: “Lo muestran los números de nuestros sitios digitales, con récord de visitantes. Lo muestran los estudios sobre credibilidad de actores sociales. Y creo que sin lugar a dudas podemos decir que nuestra industria y nuestra profesión han estado a la altura de esa circunstancia, pese a las enormes dificultades y restricciones del contexto”.

Etchevers explicó que el Gran Premio de Honor de Adepa fue creado en 2016 para destacar a personalidades o instituciones de nuestro país o del exterior, por su compromiso en favor de la libertad de expresión y del periodismo profesional e independiente, y por ende, en favor de la calidad de la democracia. “Siempre lo han recibido personas o grupos de personas claramente individualizados. Pero este año nos pareció importante que este reconocimiento fuera de algún modo universal, como fue universal esta pandemia que nos golpeó a todos y que nos puso a todos frente a desafíos similares, más allá del tamaño de cada medio, de la geografía a la que pertenece, de su línea editorial, o de la cantidad de periodistas que emplea. Y también más allá del perfil, de la edad o de los antecedentes de los miles de profesionales de prensa que trabajan en este país”, señaló.

Etchevers finalizó su mensaje con una reflexión en torno al valor que tuvo el trabajo de medios y periodistas en 2020. “En un año crítico, no solo por la pandemia en sí sino también por su impacto económico, y la manera en que esto afectó a nuestras empresas, los medios y los periodistas argentinos asumieron en su enorme mayoría la responsabilidad de informar de manera amplia, rigurosa, oportuna y chequeada, conscientes de que se trataba de información sensible pero a la vez fundamental para enfrentar la pandemia. Y también, con el mismo profesionalismo, pudieron expresar sus interrogantes, sus miradas, sus aplausos y sus críticas. Entendiendo que de esa manera se construye un debate democrático y superador. Con esos aportes, con aciertos y errores, medios y periodistas ratificaron el valor que tiene el oficio para la sociedad. Por todo esto, es que entregamos este GRAN PREMIO DE HONOR ADEPA 2020 a los medios y los periodistas argentinos. Felicitamos a todos”.

Fernando Polack: “El Covid ha puesto patas para arriba el paradigma de la comunicación entre la prensa y la ciencia”

Para la ceremonia virtual, Adepa invitó como orador al Dr. Fernando Polack, quien está liderando a nivel local los ensayos de una de las vacunas contra el Covid-19.

Polack es médico infectólogo, Director Científico de la Fundación INFANT, y recientemente publicó un reciente estudio en The New England Journal of Medicine, sobre la experimentación local con la vacuna de Pfizer y BioNTech, en el que participaron cerca de 6.000 argentinos.

En su mensaje, Polack dijo que la pandemia global del coronavirus puso patas para arriba el paradigma de la comunicación entre la prensa y la ciencia, entre los medios y el mundo científico. “Estamos en tiempos distintos. Antes los científicos buscábamos difusión de nuestros estudios y producción de conocimientos, ahora los medios nos buscan a cada instante”, dijo Polack. “Los tiempos de la biología son muy diferentes a los de ustedes”, agregó.

En su mensaje, el científico argentino agradeció por su tarea a los medios y periodistas argentinos, y explicó que es muy importante para que la sociedad comprenda las dimensiones del problema al que nos enfrentamos con la pandemia del Covid-19. “Hoy se conversa en términos médicos en lugares cotidianos, y esto es gracias a la prensa, que ha puesto a la ciencia y a la medicina en un lugar de relevancia en el mundo”, señaló el especialista graduado con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1990.

Polack también se hizo un espacio para recordar sus vínculos con los medios y en especial con la prensa escrita, durante su niñez, en sus estapas de estudiante, y en particular cuando viajó a estudiar al exterior, en la etapa pre-Internet. “Mi madre me mandaba resúmenes semanales de La Nación y Clarín, hasta que en 1995 aparecieron los diarios digitales, y pudimos sentirnos acompañados. Para las personas que están expatriadas, o como en mi caso en una etapa de mi vida, los medios son un cordón que nos une con el país, y eso es muy relevante”, apuntó.

Más información sobre el Gran Premio de Honor de Adepa

A lo largo del día, los medios de todo el país difundieron una campaña de Adepa con el lema “La salud es esencial, también la información”, que fue desarrollada por la agencia Red Zoom. A través de esa campaña, Adepa resaltó la responsabilidad y el profesionalismo del periodismo argentino, que en condiciones adversas, ratificó su valor frente a la sociedad.

Anteriormente fueron reconocidos con el Gran Premio de Honor de Adepa: Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Julio Saguier (S.A. La Nación), Jorge Fontevecchia (Grupo Perfil), Claudio Paolillo (Sociedad Interamericana de Prensa), Magdalena Ruiz Guiñazú, Norma Morandini, y la Convención Constituyente de 1994.