Posible apertura al turismo a extranjero: calculan que dejaría a Mendoza U$S 1 millón por mes

El Gobierno oficializó en las últimas horas el pedido a la Nación para que se incluya a Mendoza también entre las provincias autorizadas para recibir al turismo extranjero en el país. Y es que, al tener rango de aeropuerto internacional, El Plumerillo cuenta con rutas aéreas internacionales que lo involucran en sus tramos. Hasta el momento, la Nación no se ha expedido sobre este pedido. “No hay una respuesta positiva al pedido, pero tampoco hay una respuesta negativa. Estamos expectantes”, resaltaron desde el Ejecutivo provincial. No obstante, hay optimismo ya que se ha estado trabajando en conjunto en la propuesta con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y también con el Ministerio del Interior.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Los Andes

“Luego de que se autorizara que los visitantes extranjeros llegaran a Buenos Aires por vía aérea, hicimos el pedido formal para que se incluya a Mendoza en las autorizaciones también. Al tener el turismo interno habilitado, Mendoza tiene la infraestructura, las exigencias y los protocolos preparados desde mediados de junio”, destacó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

Imán para chilenos

El principal mercado en Mendoza en cuanto a visitantes foráneos es el de visitantes chilenos. Según especificaron desde Turismo, en todo el 2019 visitaron la provincia cerca de 277.000 trasandinos. Si se hace una cuenta rápida, equivalen a una media de 23.000 turistas cada mes.

Teniendo en cuenta esta realidad, desde el sector turístico -público y privado- se entusiasman entonces con la posibilidad de que, ante una reapertura en los próximos días y en el contexto de pandemia; puedan ingresar a Mendoza más de 6.500 personas (30% de la media en circunstancias normales) por mes en noviembre, diciembre -época de compras navideñas- y también febrero; los tres meses en que más visitantes llegan de Chile en un año sin restricciones.

En base a esa cuenta de casi 6.600 visitantes mensuales, si se tiene en cuenta que se estima un gasto de 80 dólares cada dos personas y que la estadía promedio es de dos noches; la estimación dentro del sector turístico es que la reapertura y el regreso de los ciudadanos chilenos podrían traerle a Mendoza cerca de un millón de dólares al mes.

Incluso, empresarios gastronómicos y hoteleros consultados por Los Andes coincidieron en que la expectativa es grande ante esta posibilidad. Y es que, más allá de la importancia de que el turismo interno esté habilitado y operativo en la provincia; los visitantes extranjeros podrían inyectar incluso un incentivo más fuerte a la recuperación de un 2020 complicado.