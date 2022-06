Por segunda vez en su vida, le depositaron medio millón de pesos por error

Esta alocada historia le ocurrió por segunda vez a Pablo Fernández, un joven oriundo de Buenos Aires. Es que, según él, su nombre es tan común que el alias usado en su cuenta de banco es sumamente confundible a tal punto de recibir mucho dinero por equivocación ¡dos veces!

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 15 horas, cuando el joven caminaba por la calle dirigiéndose a la cita que tenía con su psicóloga. Una llamada del interior llegó a su celular y, aunque no iba a hacerlo, contestó.

Desde el otro lado del teléfono, un hombre con tonada le comunicaba que “por equivocación le habían depositado $600.000 en tu cuenta de banco”. En ese momento, su día cambió.

“Yo generalmente no respondo los llamados, pero ese lo atendí. Al toque me di cuenta que era alguien del interior. Cuando me dice que me habían depositado esa plata por error no lo podía creer, así que mientras seguía en la llamada entré al home banking y sí, me había llegado esa transferencia hace más o menos 15 minutos”, relató Pablo a Clarín.

Un gran detalle de esta historia es que no era la primera vez que le sucedía. Algunos meses atrás, otra persona se confundió y le envió 100 mil pesos. Según Pablo, su teoría lo lleva a pensar que el error se debe al alias que usa en la cuenta de banco.

“Yo tengo un nombre muy común entonces todos mis nombres de usuarios en redes sociales son malos, les tengo que agregar números o signos porque el resto están siempre ocupados. Cuando salió la opción de poner un alias en el banco estuve muy atento para ser de los primeros y lo logré: me puse ‘Fernández’”, contó sobre el momento en que, considera, cometió el error.

“Yo corroboro mil veces antes de pagar el alquiler, imaginate”, expresó entre risas luego de comentar que le parece descabellado que las personas realicen las transferencias rápidamente sin chequear los datos ingresados.

A pesar de la confusión, devolverá el dinero

Con el AFIP como razón, Pablo quiere informarse sobre su situación antes de devolver el dinero. “Yo quiero devolverla y lo voy a hacer, no me sale quedarme con lo que no es mío y menos esa cifra. Lo que pasa es que, ¿cómo es la cosa? ¿A mi me pueden depositar toda esta plata y yo devolverla así como si nada? Es mucho y primero me quiero fijar si yo no voy a tener problemas con la AFIP”, contó.

Otra de las razones que demoran el trámite es el día en que ocurrió el error. La transferencia llegó el día jueves por lo que el joven no pudo realizar la devolución ya que no pudo informarse en la AFIP por el fin de semana largo.

Pablo se comunicó con el hombre que le envió el dinero por error para expresarle los detalles. “Le expliqué que yo se la voy a devolver, pero que primero quería asesorarme para no tener consecuencias por algo que no fue mi culpa”, reveló.

Por demás, el chico quiso llevarle tranquilidad al hombre para que se sintiera seguro de que no gastaría el dinero y se lo devolvería a su cuenta. “Ahora no puedo hacer nada, pero espero que sea fácil de solucionar y poder devolverle todo cuanto antes”, cerró.

La transferencia que se hizo viral

Tomando la situación desde una postura cómica, Pablo contó el error que lo convirtió en un hombre con 600 mil pesos en su cuenta.

Posteo en Twitter sobre qué debía hacer con el dinero recibido por error / Archivo

Fue así como muchos usuarios usaron una encuesta en la red social del pájaro azul para incentivarlo a accionar de diferentes maneras. “Me depositaron 600 mil pesos por error OTRA VEZ. Qué hacemos?”, tuiteó con una encuesta cuyas opciones eran ‘devolverlos’ o ‘asado con los pibes’.

Las decenas de comentarios publicados por los usuarios de Twitter generó un debate de posiciones variadas. Algunos lo incitaban a devolver el dinero, otros a hacer una gran comida y otros a quedarse con el dinero.