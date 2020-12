Por qué recomiendan que ancianos que están en geriátricos no vayan a reuniones familiares en Navidad

Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo de este año tendrán un agregado particular y por demás emotivo. En un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y el confinamiento, muchas familias apenas pudieron compartir momentos grupales y de alegría; ya sea festejos de cumpleaños, reuniones ampliadas u otras celebraciones. Por esto mismo es que, como si se tratara de una revancha, muchos mendocinos y mendocinas esperan las fiestas y -amparados en la tensa tregua que ha dado la situación epidemiológica- planean reencontrarse.

La pandemia no pasó, por lo que recomiendan que los festejos sean al aire libre, con distanciamiento y evitando besos o abrazos. Foto: Archivo Los Andes.

Sin embargo, la pandemia no ha pasado; y a ello se suma un leve repunte en la cantidad de casos de Covid-19 registrados a diario. Por esto mismo es que las recomendaciones para las reuniones familiares del 24 y del 31 se celebren al aire libre, en espacios aireados, que se respete el distanciamiento social, se use el tapabocas el mayor tiempo posible y que se eviten los besos y los abrazos. En ese sentido, el subsecretario de Salud de la Provincia, Oscar Sagás, recomendó esta mañana que aquellos adultos mayores que se encuentran albergados en geriátricos y residencias para mayores no salgan el 24 o el 31 de diciembre a pasar las Fiestas a casas de sus familiares.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagás.

“Muy probablemente aquellos adultos mayores que no salían ni han salido en todo el año, vayan a salir ahora. El tema es que si una persona sale del geriátrico, tendría que hacer 14 días de aislamiento después cuando regrese. Y si lo hacen 4 o 5 residentes, en ningún establecimiento hay lugar para que cada uno cumpla el aislamiento. En ese sentido, la recomendación para estas fiestas es que no es conveniente que los adultos mayores salgan de los espacios donde están contenidos , como es el caso de las residencias”, sintetizó Sagás.

Refuerzo sanitario

Además, el funcionario dio detalles de cómo se reforzará la presencia de móviles sanitarios en la vía pública y en espacios en los que se espera que haya mayor concentración de gente. En ese sentido, se dispondrán diez móviles de alta complejidad en el Área Metropolitana. “Estamos reforzando zonas como Horcones, Uspallata y el Lago Potrerillos. Va a haber refuerzos en el Este, en el Valle de Uco -Manzano- y en El Carrizal. con ambulancias en los campings”, explicó Sagás.

Pirotecnia cero

Durante la misma conferencia en que se brindaron detalles sobre los operativos de control y seguridad y se hizo hincapié las recomendaciones sanitarias, las autoridades del Gobierno de Mendoza se refirieron a la prohibición de la venta y uso de pirotecnia en toda la provincia.

“La ley provincial es bastante restrictiva. Y, más allá de la legislación que prohíbe el uso de pirotecnia con explosivo por el daño que genera en adultos y en niños con autismo; todos los municipios la han prohibido también. Por eso es que se recomienda que no se use, ya que comprarla implicará que seguramente sea ilegal; teniendo en cuenta que en todos los departamentos se ha prohibido”, recomendó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.