Por qué Mendoza no pedirá PCR ni exigirá cuarentena a los pasajeros que lleguen a la provincia

Y un día regresaron los vuelos a Mendoza. Tras 217 días (desde el 18 de marzo, que operó el último vuelo en la provincia), cerca de las 10 de hoy aterrizó en el aeropuerto Francisco Gabrielli un avión de Aerolíneas Argentinas, con 85 pasajeros a bordo (menos de la mitad de la capacidad normal de los viajes, que cuenta con 180 plazas disponibles). Y sus pasajeros fueron recibidos con la expectativa, la ilusión y los flashes y micrófonos de los medios como aquellos que acaban de pisar suelo lunar luego de una intrépida misión espacial. No era para menos, ya que se trató del regreso de la actividad aérea luego de la suspensión en marzo y a raíz del brote de la pandemia de coronavirus. Y también hubo una más que esperada emoción de los familiares cuando se reencontraron con sus seres queridos.

A quienes lleguen a Mendoza no se les exigirá la prueba PCR ni que se aíslen por dos semanas en hoteles. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

En esta primera etapa (habilitada a nivel nacional), solo están autorizados a viajar personal médico que debe abocarse a tratamientos específicos y urgentes, personas a cargo del cuidado de familiares y trabajadores esenciales; y todos ellos deben contar con el certificado nacional de circulación. Pero el regreso de los vuelos no fue la única buena noticia de la mañana. Es que desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que no se exigirá a quienes lleguen que cuenten con una prueba de PCR negativa (para certificar que no tuvieron Covid-19), ni tampoco se exigirá a quienes lleguen que cumplan con las dos semanas de aislamiento en hoteles.

Liberados

“Quienes regresen en esta primera etapa, no van a tener que cumplir con el aislamiento en los hoteles. Eso se dispuso en otro momento, con disponibilidad de hoteles para que quienes llegaran a Mendoza pudieran cumplirla; y tenía una logística compleja. Pero en esta etapa, vamos a destinar los recursos a otras estrategias; como son por ejemplo los centros de testeos o la suma de camas”, indicó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri; quien resaltó que en el primer vuelo que regresó a Mendoza la gran mayoría de pasajeros eran mendocinos (y todos contaban con el correspondiente certificado de circulación).

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

De esta manera, quienes lleguen a la provincia podrán; una vez abajo del avión, dirigirse a sus hogares sin pasar por ningún filtro o etapa previa con anterioridad.

Tampoco se exigirán testeos

A diferencia de otras provincias en las que las restricciones son más rigurosas, Mendoza decidió no exigir los resultados del testeo PCR. La decisión corresponde a una medida más que nada operativa y logística.

Por un lado, hay empresas low cost (que comenzarán a operar en los próximos días) que venden tickets por tramos a un costo cercano a los 3.000 pesos; mientras que los testeos en cuestión tienen un costo de 7.000 pesos. Muchas de estas empresas ya anunciaron que no habilitarán sus vuelos a las provincias que exijan esta prueba.

El reencuentro entre los pasajeros y sus familiares fue por demás emotivo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

La otra realidad que motivó esta decisión por parte del Ejecutivo provincial es que los resultados de este testeo suelen demandar 72 horas hasta que se tienen los resultados; y muchos pasajeros adquirirán el pasaje luego de someterse a la prueba; aunque antes de contar con los resultados. De esta manera, se cree que contar con esta prueba no sería una garantía absoluta.

Demorado

La emoción y expectativa del arribo del primer vuelo tuvo, además, el agregado de la ansiedad. Y es que se esperaba que el avión de Aerolíneas Argentinas arribara a Mendoza cerca de las 8. No obstante, quizás como consecuencia de más de siete meses sin operar, antes de que el vuelo partiera de Ezeiza (Aeroparque está en obras), hubo un olvido de controlar la temperatura en Buenos Aires; lo que derivó en un desperfecto en la turbina. Esto motivó el cambio de la aeronave, por lo que el vuelo partió dos horas después de lo previsto de su lugar de origen.