¿Por qué los vacunados con Sinopharm necesitarán una tercera dosis en 5 meses?

Marta Cohen, patóloga argentina residente en Reino Unido, remarcó que quienes hayan recibido la vacuna china contra coronavirus de Sinopharm deben reforzar con una tercera dosis de la misma formulación o combinarla con la de otro laboratorio ya que son eficaces, pero de corta duración.

“Es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud, que tiene que basarse, no en las pruebas porque no hay, no hay tiempo, sino en la evidencia y el conocimiento científico de los asesores”, dijo Cohen.

El gobierno que realiza desde julio un estudio de combinación de las distintas vacunas con las que cuenta, Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna, informó resultados favorables. Una de las científicas que participa del estudio, Andrea Gamarnik, del CONICET, precisó recientemente que “La combinación de las vacunas Sputnik V con Sinopharm o AstraZeneca muestra resultados preliminares alentadores, se observa un aumento en los niveles de anticuerpos luego de las segundas dosis aplicadas”, explicó.

Argentina cuenta hasta hoy con 16.304.000 vacunas de Sinopharm por lo que es la vacuna de aplicación mayoritaria en el país. Seguida de la de Oxford AstraZeneca, de las que ingresaron 1.944.000 por mecanismo Covax y 11.415.700 por compra directa de la Argentina, más las 580.000 de AstraZeneca de Covishield.

La doctora Cohen explicó a Infobae que la inmunidad es mucho mejor cuando se combinan las vacunas de AstraZeneca con las de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. “Así como cuando dieron una dosis de Oxford y una de Pfizer o de Moderna la eficiencia final fue mejor que Oxford-Oxford, seguramente Sputnik, que es igual que Oxford en su tecnología, será mejor combinada con las de ARN mensajero. Es de esperar que también Sputnik-Moderna o Spurnik-Pfizer sea mejor como resultado final”, resumió.

En relación a las vacunas sintéticas, como Pfizer o Moderna, van a demostrar que tienen la mayor eficacia y la mayor duración de la inmunidad, aunque después en el tiempo disminuye. Es por esto que en lugares como Reino Unido en septiembre se comienza a vacunar nuevamente.

Por otra parte, Cohen recomendó a los argentinos que hayan viajado a EEUU y se hayan aplicado la vacuna monodosis de Johnson y Johnson que repitan “Mi recomendación es que si uno va a EEUU a vacunarse se den una vacuna de dos dosis, no una monodosis, porque a los seis meses los anticuerpos caen”.

Cohen había asegurado a este medio ayer la alta eficacia que presenta la combinación de AstraZeneca con Pfizer o Moderna, luego que se conociera que esta semana el Reino Unido había acordado comprar 35 millones de dosis más de la vacuna Pfizer-BioNTech, mientras se prepara para lanzar vacunas de refuerzo a partir del próximo mes, según se anunció oficialmente.

El Gobierno británico a través del Grupo de Trabajo sobre Vacunas, está implementando preparativos para preparar al país para el futuro de la amenaza del coronavirus y sus variantes “Esto es por la antigenicidad despertada cuando se combinan vacunas. Eso fue lo que se observó en Europa, cuando hubo que combinar Oxford-AstraZeneca de primera dosis y, cancelada la vacuna en Europa, dieron segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y la inmunidad fue mucho mejor”. Cohen indicó “La combinación de una dosis de la vacuna elaborada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca más una de la de ARNm de Pfizer evidenció mejores resultados que dos de AstraZeneca”.

Un número creciente de países está considerando cambiar a diferentes vacunas Covid-19 para las segundas dosis, medida particularmente necesaria en lugares como Dinamarca después de que las autoridades sanitarias suspendieron las inoculaciones con la vacuna de AstraZeneca en abril por temor a efectos secundarios. Un estudio llevado a cabo en el Statens Serum Institut de Dinamarca indicó que combinar la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca con una segunda dosis, ya sea de los productos de Pfizer-BioNTech o de Moderna entrega una buena protección. El estudio muestra que catorce días después de un programa de vacunación combinada, el riesgo de infección con SARS-CoV-2 se reduce en un 88% en comparación con las personas no vacunadas”, indicaron desde el SSI.

Acerca de la preocupante circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina, Cohen relató que “En el Reino Unido se empezó a advertir a mediados de mayo, cuando se comprobó que personas que no habían estado en contacto con viajeros se contagiaron de esa variante. Unas semanas después, el 60% de casos eran de la variante Delta”. Y resaltó que tanto en la Argentina como en toda la región tardó más tiempo en circular de manera comunitaria y una hipótesis es que aún hay mucha variante Lambda (Andina) y Manaos (Gamma) que al ser más contagiosas que la original le hacen la competencia a Delta.