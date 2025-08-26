26 de agosto de 2025 - 13:59

Por obras de AYSAM reducen la calzada en el Kilómetro 0: hasta cuándo

Desde el municipio informaron que los automovilistas que circulen de sur a norte por calle San Martín deberán girar a la derecha en Garibaldi.

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM

Foto:

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta mañana desde la Ciudad de Mendoza informaron que "por unos días" la intersección de las calles San Martín y Garibaldi, en la mano de sur a norte estará reducida para la circulación vehicular.

Leé además

la ciudad de mendoza es finalista del premio habitat latam 2025

La Ciudad de Mendoza es finalista del Premio Hábitat Latam 2025

Por Redacción
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones.

Ciudad: desmantelaron una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones

Por Redacción Policiales

En el punto más emblemático de la capital, conocido por como el kilómetro 0, hay personal de AYSAM concluyendo las obras en sus redes de distribución, que comprenderá la colocación de la base, reconstrucción de losa y el adoquinado respectivo en este punto.

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM
Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM.

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM.

Por esto, los conductores que circulen por San Martín de sur a norte, cuando lleguen a Garibaldi, deberán girar a la derecha para seguir marcha. La reducción de calzada demorará unos días, por lo que se solicita a los automovilistas, en lo posible, utilizar vías alternativas de circulación.

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM
Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de AYSAM

En tanto, el municipio dispuso de agentes de tránsito para la regulación y fluidez vehicular. Estos están ubicados tanto en el Km 0 como en esquinas aledañas del sector para advertir con anticipación a quienes circulen por la zona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo en el caso Maradona

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo en el caso Maradona

Por Redacción Sociedad
El hombre que ganó 200 millones de pesos en el casino y lo perdió todo, hasta su familia

Ganó $ 200 millones en el casino pero la plata "lo encegueció" y lo perdió todo, hasta su familia

Por Ignacio de la Rosa
Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años.

La abogada del joven agredido en un cumpleaños de 15 habló con Aconcagua Radio

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 26 de agosto

Por Redacción