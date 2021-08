Por los festejos en Olivos, reapareció el surfer que violó la cuarentena: “Es vergonzoso que un presidente haga este tipo de cosas”

Hace un año, cuatro meses y 16 días todos los portales de noticias mostraban la imagen de Federico Llamas, un joven de 27 años que circulaba por Panamericana de regreso a su domicilio. El suceso ocurrió a pocos días de la publicación del decreto del Aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.

El 25 de marzo de 2020 Llamas fue detenido en la localidad bonaerense de Martinez, donde explicó que volvía de sus vacaciones en Brasil y había elegido el Paso de los Libres para completar el camino hacia su domicilio. De esta manera acaparó la atención de todo el país por el desconcierto que generaba en una sociedad sumida en una cuarentena total debido al coronavirus.

Luego del escándalo producido por la viralización de las imágenes del festejo en la Quinta de Olivos, el joven rompió el silencio y habló de los políticos argentinos y de cómo vivió sus minutos de fama. “No me sorprende para nada viniendo del gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al Presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, pero él es el que da la cara. Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas. Y no es que intento decir ‘uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el Presidente’, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa” comentó refiriéndose al cumpleaños de la Primera Dama.

“Los policías no estaban informados de cuál era el protocolo que tenían que seguir respecto a la documentación, no sabían que la declaración jurada no era física y sí una foto que te hacían presentar en la frontera. Cada uno tomó una decisión y entre todos creyeron que era correcta” argumentó el joven electricista que actualmente reside en un municipio de Pinamar donde realiza trabajos independientes.

Además atacó a los medios de comunicación haciendo referencia a que “querían generar rating”. Culpó a los noticieros por viralizar sus datos de la declaración jurada: “Estuve 54 días sin tocar la calle. Podría haber salido después de los 30 días pero anímicamente estaba mal, no tenía ganas de hacer un carajo, me sacaron mis herramientas para trabajar, mi ropa”. Y aseguró que, en ese momento, tenia en sus manos toda la documentación necesaria para presentarle a los jefes policiales.

Surfer. Federico Llamas (Gentileza).

El accionar del surfer en plena cuarentena provocó que el presidente Alberto Fernandez lo nombrara en una entrevista posterior: “Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende”. Ante estas palabras, el joven declaró “Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”.

Tras el escándalo y las palabras cruzadas, el joven fue procesado por el juez federal, Lino Mirabelli, por infracción al articulo 205 C.P. A causa del pedido de Federico Iuspa, el caso fue elevado a juicio a fines del 2020.