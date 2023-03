Por los diez años del papado de Francisco, el domingo se celebrará una misa en Mendoza

Este lunes 13 de marzo se conmemoran 10 años de la gestión del papa Francisco como conductor de la Iglesia Católica.

En la Argentina y alrededor del mundo se realizan distintos actos, misas y convocatorias para hacer una reflexión de lo hecho hasta ahora por este líder mundial argentino, Jorge Bergoglio.

En Mendoza, el arzobispo Marcelo Colombo publicó un mensaje destinado a los fieles y además los invitó a la misa que se realizará el próximo 19 de marzo en la Parroquia nuestra Señora de Dolores.

El Mensaje de Colombo

Queridos hermanos, este 13 de marzo se cumplen 10 años de la elección del Papa Francisco, un acontecimiento que nos llenó de alegría como Iglesia en la Argentina y en América Latina, un verdadero don de Dios, sorpresivo y desbordante.

¡Cuánta vida nueva en estos diez años de pontificado, fresco, de apertura a los desafíos de la

realidad, de búsqueda sincera de discernimiento de los signos de los tiempos! Desde el comienzo pudimos percibir en los gestos y palabras de Francisco una nueva llamada de Dios a reconocernos hombres y mujeres elegidas, amadas y perdonadas por Él, discípulos misioneros de la Buena Nueva del Reino, testigos de la alegría del Evangelio.

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor».

Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia.

Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!” (Francisco, Evangelii Gaudium n.3)

Como Iglesia en la Argentina, se están organizando distintos momentos celebrativos pero también queremos darnos un espacio propio aquí, en nuestra Iglesia particular en Mendoza, para unir nuestras oraciones en acción de gracias a Dios por la vida y el ministerio del Santo Padre y renovar nuestro compromiso como Iglesia samaritana, sinodal y misionera.

Es por esta razón que convoco a todas las comunidades parroquiales, instituciones, asociaciones y movimientos, áreas pastorales y servicios evangelizadores, a encontrarnos para celebrar la Eucaristía, el próximo domingo 19 de marzo a las 20 hs. en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, justamente a diez años del comienzo del ministerio pastoral del Papa Francisco.

Me gustaría que todos los que puedan, respondan positivamente a esta invitación que quiere expresar testimonialmente nuestra comunión eclesial, en la persona del Santo Padre en el décimo aniversario del inicio de su ministerio pastoral.

En Cristo, buen Pastor y su Madre santísima del Rosario, los abrazo y bendigo.