Por las restricciones, un peluquero corta el pelo en la vereda: “Para mi esto es esencial y dependo de mi trabajo”

Un peluquero encontró la manera de seguir trabajando pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus. El trabajador se puso a cortar el pelo en la vereda de su local para seguir adelante.

La curiosa escena se dio en el barrio San Martín de Córdoba. Ugo, sin hache, Palacios atiende a sus clientes hasta las seis de la tarde para cumplir con el DNU presidencial pese a no ser un trabajador esencial.

“Lo único que me queda es trabajar acá en la vereda. A la gente le llama la atención, pero no nos queda otra”, dijo en diálogo con El Doce.

“No se trata de una protesta, sino una forma de trabajar, con lo que yo se hacer. Tengo que pagar impuestos, el alquiler y si no trabajo, no come mi familia”, agregó.

Además, el hombre recibió el apoyo de su fiel clientela que se anima a cortarse el pelo frente a la mirada de los transeúntes. “Para él también es esencial ganarse su dinero y llevar su sustento a la casa”, aseguró uno de ellos.

“Si no me dejan trabajar adentro, tengo que hacerlo afuera”, explicó el hombre. “Para mi esto es esencial y dependo de mi trabajo”, repitió e invitó a los comerciantes a que hagan lo mismo que él.