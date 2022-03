Por la falta de tarjetas SUBE recomiendan compartirlas y cuidarlas: “No hay y no nos dicen cuándo va a haber”.

Debido a la falta de tarjetas SUBE, desde el Gobierno han realizado una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan seguir haciendo uso del servicio. Sucede que, desde hace algunas semanas, el plástico ha empezado a escasear en diferentes partes del país y cada vez cuesta más conseguir una nueva tarjeta.

“Compartimos la preocupación, hemos estado haciendo gestiones de todo tipo, hace tiempo, incluso estuve en Buenos Aires por este tema. Lamentablemente está fuera de nuestro alcance, esto lo maneja Nación Servicios, que opera desde el Banco Nación”, explicó a Radio Mitre el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

“No tenemos otra cosa más que poder acompañar a los usuarios con las pocas tarjetas que van quedando”, agregó el funcionario.

Ante la falta de tarjetas, Mema remarcó le pidió a los usuarios que cuiden el plástico para seguir viajando ya que no sabes cuando va a haber nuevas tarjetas.

“Les pedimos a los usuarios que las cuiden, porque no hay, no nos dicen cuándo va a haber. Nos van liberando de a poquito y por lo que estamos viendo no se va a solucionar en lo inmediato. Esto es una complicación, que lamentablemente no podemos solucionar desde el Gobierno provincial”, dijo.

La explicación de la Nación ante la falta de tarjetas SUBE

Desde la Nación aseguran que la falta de tarjetas se debe a un problema con los chips que llevan las mismas.

“Como verán además de las SUBE no se están entregando pasaportes que tienen la misma tecnología. Supuestamente hay un problema con la importación de esa tecnología, que lo están solucionando, esperamos que sea así”, explicó Natalio Mema.

Por esta razón, el funcionario le pidió a los ciudadanos que cuiden las tarjetas ya que, en situaciones normales, ha habido meses en los que se han vendido más de 60 mil tarjetas.

“También tenemos el problema de los precios. Ahí vamos con otro tema, donde este Gobierno con la discriminación con tarifas, la tarjeta por ejemplo de costo sale el doble de lo que debería salir a la venta. Con la escasez se aprovechan, están cobrando cualquier barbaridad y lo hemos denunciado a la Nación. Lo que pasa es que la distorsión que mantiene el Gobierno Nacional nos impacta a todo el país”, dijo.

“Otro reclamo frecuente es que el máximo que se puede cargar es de 1800 pesos, muchos tratan de cargar más para no ir tantas veces. Pero no se puede porque el límite también está fijado por el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, son inconvenientes que nos exceden. Esperamos que puedan compartir tarjeta y las cuiden”, cerró.