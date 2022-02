Por el regreso de la presencialidad aumentó la demanda de clases de apoyo escolar en Mendoza

Si bien la demanda de clases de apoyo escolar ha disminuido en comparación con los años prepandemia, en el último tiempo, con el regreso a las aulas y por los efectos de la pandemia y la virtualidad, muchos alumnos mendocinos han necesitado asistir a clases particulares para poder reforzar aquellos conocimientos que no lograron adquirir.

Los últimos dos años han sido todo un desafío para la educación. Han requerido un gran esfuerzo por parte de los educadores, de los padres y, por supuesto, de los chicos. La virtualidad tuvo sus consecuencias: muchos estudiantes quedaron desconectados y otros tantos no lograron asimilar todos los aprendizajes.

Los Andes consultó a distintos docentes, tanto de secundaria como de primaria, y en su mayoría coincidieron en que, si bien en comparación con los años anteriores a la pandemia la demanda ha disminuido, el regreso a la presencialidad y las mayores exigencias han obligado a los padres a buscar ayuda profesional para que los chicos logren alcanzar la promoción de los saberes. Los más afectados son los alumnos en transición de nivel inicial a primaria, de primaria a secundaria y de ésta a la universidad.

En general, los educadores concuerdan en que los alumnos asisten a las clases de apoyo por materias como matemática, física, química, lengua e idiomas, principalmente inglés. Son consideradas las materias básicas y en las que más ayuda requieren los alumnos. Una clase particular cuesta entre los $300 y $400 la hora, en caso de alumnos de primaria, y entre $400 y $500 en secundaria. A partir de $700 por hora es el valor de una clase de preparación para el ingreso universitario.

Más universitarios

“Ha decaído notablemente la cantidad de chicos que vienen a clases de apoyo, creo que tiene que ver con que en la mayoría de las escuelas han incorporado profesores con clases de apoyo. También es cierto que se ve poco interés de muchos chicos por acreditar los saberes que adeudan”, señaló Fabián Becerra, profesor de matemática y química y dueño del instituto de apoyo escolar Becerra, de San Martín.

“En pandemia fue prácticamente nula la actividad; había alguna que otra consulta por un práctico. Recién ahora retomamos las clases presenciales. Si bien ha aumentado, comparado con los años prepandemia, que teníamos una gran afluencia de alumnos, son pocos chicos que están asistiendo”, agregó.

Para el profesor es notable el aumento de alumnos que pretenden ingresar a la universidad, donde la exigencia es marcada. “Ha aumentado mucho el apoyo de los alumnos que deben ingresar a la universidad. Saben que los conocimientos que tienen son escasos y necesitan prepararse. En este caso, las inscripciones han aumentado un 40% en comparación con los años prepandemia, y con respecto al año pasado un 60%. En secundaria principalmente en los primeros años buscan apoyo, en los años más avanzados saben que cuentan con clases de apoyo en las escuelas y sólo se quedan con esa asistencia”, especificó Becerra.

En relación a los protocolos, apuntó: “Actualmente estamos con un aforo del 50%, en las aulas hay un chico por banco, se toma la temperatura, se colocan alcohol, utilizan barbijo y se toman los datos de cada alumno que compone la burbuja de ese momento. También les sugerimos la importancia de que estén vacunados. La idea es cuidarnos entre todos”.

Desconexión

Por su parte, Adriana Bastias profesora de matemática y física de Las Heras, expresó: “En el periodo 2020-2021 no hubo casi clases de apoyo porque desde las escuelas los chicos tuvieron demasiadas facilidades. Si bien ahora ha aumentado el número de chicos, antes de la pandemia el flujo era mayor. La baja creo que tiene que ver principalmente con un tema económico: consultan mucho pero no pueden pagar la hora. Además, ahora no rinden materias completas, sino sólo el objetivo que no promocionaron. Como el sistema cambió, los papas no recurren tanto a las clases de apoyos”.

Haciendo referencia a la falta de conexión, un profesor de matemática de secundaria de Las Heras que prefirió no revelar su identidad, contó: “Ha habido un aumento de chicos que toman clases de apoyo, podría ser un 30%, y estimo que es por la pandemia. Los chicos han tenido mucha desconexión, no es lo mismo las clases virtuales que presenciales. En general las materias en las que necesitan más apoyo son las básicas, como matemática, lengua e idiomas”.

“Vemos chicos de todos los años de la secundaria que necesitan ayuda, desde primero a sexto si son escuelas técnicas, pero en especial los que están en transición de ciclos”, cerró.

En referencia a la situación de los chicos de nivel inicial y primaria, Belén Abraham, maestra de nivel inicial y primaria de Luján de Cuyo, conincidió en que “ha habido un aumento de chicos que necesitan clases de apoyo y es porque los aprendizajes se vieron más flojos debido a la pandemia”.

Y concluyó: “Yo trabajo con chicos de segundo, tercero y quinto grado, y en especial los chicos de segundo son los que más apoyo han necesitado. Por ejemplo, a los chicos de segundo les cuesta mucho lengua y literatura porque no pudieron hacer la transposición didáctica en cuanto a la pandemia, no lograron adquirir los conocimientos para desenvolverse en la lectura. Mientras que a los otros chicos lo que más les cuesta es matemática y conocimiento del ambiente”.