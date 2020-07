Por el pico de contagios, la feria de artesanos reabrirá en agosto

Los artesanos de la Plaza Independencia tenían todo listo para reabrir su feria este viernes, luego de cuatro meses de inactividad. Pero el pico de contagios de Covid-19 registrado ayer, los obligó a posponer la fecha de reapertura. Ahora será en agosto, según anunciaron anoche.

El paseo funcionará de jueves a domingo de 10 a 18. Según informaron desde la dirección de Economía Social del ministerio de Desarrollo provincial, serán 70 stands los que estarán en condiciones de exponer sus productos. Se podrá apreciar el resultado de variados objetos de factura local elaborados por manos expertas.

De esta manera, es la primera feria en toda la provincia que retomará sus actividades desde el 20 marzo, fecha en que comenzó el aislamiento obligatorio.

“Reabrimos con un montón de esperanzas. Algunos artesanos solo recibieron bolsones de comida o pudieron cobrar el IFE, pero otros han tenido que dedicarse a otra cosa, como hacer pan, para poder tener ingresos”, dijo Adriana Loas, representante de la Asociación Plaza de las Artes.

Dentro de la plaza, los artesanos ubicarán sus típicos gazebos en el sector Este del lugar, contiguo a calle Patricias Mendocinas.

El Paseo funcionará todas las semanas de jueves a domingo de 10 a 18. Los 70 stands reunirán diversos rubros artesanales que trabajan cuero, metal, cerámica, madera y lana. Así, se podrán adquirir piezas únicas, con una oferta diversa. “Tenemos muchas expectativas, pero la realidad es que sabemos que va a ser difícil. Hace frío y no hay turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, sobre todo en vacaciones de invierno. El mendocino es de comprar, pero no tanto como lo hace en un comercio”, indicó Loas y agregó que si bien son 70 los puestos que participarán de la reapertura, son 150 los artesanos que habitualmente trabajan allí. “Muchos no van a abrir todavía por temor al contagio o porque tienen enfermedades crónicas y prefieren no arriesgarse”, agregó.

Protocolo y calidad

Habrá desde cuchillos hasta sahumerios, bufandas de lanas y ponchos, artículos de decoración para el hogar y juguetes, entre otras opciones. También, estarán exhibidos y a la venta artículos, prendas, accesorios y bijouterie, así como juegos y cuadros.

Todas las creaciones son realizadas por artesanos locales que residen y trabajan en los departamentos del Área Metropolitana de Mendoza. La gran mayoría son emprendimientos unipersonales o de pequeños grupos y con su producción sostienen la economía familiar, cuyos ingresos se interrumpieron el 20 de marzo.

El histórico paseo logra abrir después de ser aprobado el protocolo para las ferias. Contará con uno o dos accesos únicos en cada extremo, que posibilitarán el desplazamiento en un solo sentido. Al igual que en otras actividades, estará permitido el ingreso de acuerdo con la terminación del DNI, con uso de cubreboca, y deberá respetarse la distancia entre cada persona, superior a un metro y medio.

Se destacó que comprando productos de la economía social no solo se adquiere calidad sino que se colabora con las familias involucradas. Cada pieza realizada por manos mendocinas llega directamente de su productor, sin intermediarios. Es decir que hay una relación directa con el consumidor, y el precio es justo tanto para el que compra como para el que produce.