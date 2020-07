Por el frío extremo se congelaron los 70 kilómetros del río Pichi Leufu, cerca de Bariloche

El río Pichi Leufu, que nace en Bariloche y desemboca en el embalse de Piedra del Águila, apareció congelado en gran parte de sus 70 kilómetros de extensión producto de las bajas temperaturas que azotan a la Línea Sur de Río Negro. El fenómeno, tal como cuenta el diario Clarín, transformó el flujo de agua en un camino de “cristal” sobre el que algunos vecinos aprovecharon a caminar por un rato.

En los últimos días se han registrado en la zona temperaturas de hasta 23 grados bajo cero y nieves constantes. El paisaje desolado y completamente blanco hace pensar en una postal propia de la Antártida. En ciertas áreas se acumularon más de 30 centímetros de nieve.

Este curso de agua nace en Bariloche a consecuencia del deshielo y continúa su delgado trazo cruzando la ruta 23 (que une la Cordillera con la Costa Atlántica) y la inmensidad de la Línea Sur en Río Negro, hasta alcanzar la localidad de Piedra del Águila en Neuquén. Su caudal y su amplitud reducida colaboraron en su congelamiento, una excepcional secuencia que hace unos siete años no ocurría.

Se congeló un tramo del río Pichi Leufu. Gentileza Diario de Río Negro

Un grupo de vecinos se acercó hasta un puente carretero ubicado a 53 kilómetros de Bariloche y tomó imágenes que ya se encuentran en las redes sociales. Se los observa en el lugar paseando sobre la gruesa capa de hielo en la que se convirtió el río patagónico.

En términos de frío y nieve esta será una temporada similar a las que se vivían en los 90, explica a Clarín el meteorólogo Fernando Frassetto. “No vuelven las grandes nevadas, pero sí las nevadas que se consideraban normales en los 90”, explica el especialista. “Tendremos nieve en las bases de los cerros, algo no se registraba hace más de dos años”, agrega.

Desde el 27 de junio Bariloche y sus alrededores han recibido nieve en abundancia. Las precipitaciones se evidencian con mayor fuerza en la Línea Sur donde las temperaturas extremas son superiores a las del resto de Río Negro.

Por estas horas permanece cerrada la ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón, mientras que la ruta 23 solo está transitable con extrema precaución, informó la Dirección Nacional de Vialidad. Las nieves constituyen una buena noticia para productores de toda la Patagonia quienes desde hace años soportan sequías que condicionan el crecimiento del pasto y la alimentación de sus animales.

Muchas personas aprovecharon que se congeló el rio Pichi Leufu y aprovecharon para caminar encima. Gentileza Silvana Marquez/Diario Rio Negro)

Por otra parte, las ciudades que viven del turismo como Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes reciben el clima “ideal” como una suerte de ironía. En la mejor temporada de nieve de los últimos 10 años no hay turistas. La pandemia de coronavirus cerró las puertas del invierno a los más 500 mil visitantes

“Río Negro no soporta ni un día más. La actividad turística no resiste un día más. No podemos seguir esperando los tiempos parlamentarios, necesitamos con urgencia una Ley de Emergencia Turística con medidas que atiendan las necesidades reales. La actividad turística ha contribuido silenciosamente a la economía de esta provincia y del país, año tras año, crisis tras crisis. Hoy somos nosotros los que necesitamos el auxilio”, indicaron la Cámara de Turismo de Río Negro y la Cámara de Turismo de Bariloche en una nota envida a la Cámara de Diputados de la Nación. La semana pasada los legisladores de la Comisión de Turismo trataron el proyecto de la Ley de Emergencia Turística Nacional que terminó por obtener la mayoría.

No obstante los empresarios aseguran que el proyecto no alcanza para aliviar la dura realidad que soporta la actividad. “El proyecto que finalmente obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados no sirve para esta coyuntura. Puede ser un buen plan para el día después pero para eso, necesitamos que la actividad turística sobreviva”, concluyó la presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, Belén García Bertone.

El 23 de junio pasado la gobernadora de Río Negro decretó la Ley de Emergencia Turística por 180 días y el 26 del mismo mes Bariloche fue declarada “Zona de Desastre Económico y Social”.