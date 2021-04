Por cuestiones edilicias aún hay alumnos sin clases presenciales

Cinco semanas después del inicio del ciclo lectivo , aún hay escuelas públicas que no logran iniciar las actividades. En algunos casos esto afecta a toda la matrícula mientras que en otros a una parte ya que se ha tratado de empezar a trabajar con algunos cursos considerados prioritarios.

En la escuela La Superiora de Maipú, hasta hace unos días no habían podido inaugurar el ciclo lectivo por problemas con la cisterna y cañerías. A fines de marzo finalmente iniciaron algunos cursos que se consideran prioritarios pero el resto aguarda tener alguna novedad. “Mi hijo está desesperado por empezar y estar en contacto con sus compañeros porque no es lo mismo que la maestra le diga qué tarea hacer y resolverla solo en la casa con nuestras directivas”, contó la mamá. Dijo que hay promesas de empezar la próxima semana. “Es un mes y medio más tarde del inicio del ciclo lectivo”, apuntó.

La escuela artística Maestro Florentino Olivan de Las Heras, que funciona en horario vespertino, tiene más de 600 alumnos que no pueden asistir a clases por fallas eléctricas en las instalaciones que un técnico revisó y dijo implican riesgo de cortocircuito.

Andrés Musolin es profesor de Guitarra y Lenguaje Musical y expresó su preocupación: “Una de las implicancias que tiene es que la escuela artística no tiene una reglamentación, se depende de la matrícula con el consiguiente riesgo de cierre pero esto la afecta porque no todos tienen la posibilidad de conectarse, los que tienen dispositivos han seguido pero no es lo ideal para una escuela artística y tampoco se ha podido garantizar el acceso a educación que debería haber estado resuelto al inicio de las clases”, resaltó.

Edificios complicados

“Lo cierto es que no hemos cubierto nuestra propia expectativa, somos los primeros en hacer una autocrítica y más de 25 licitaciones que están saliendo esta semana teníamos previsto que salieran antes del comienzo escolar”, reconoció Patricio Cabral, jefe de gabinete de la DGE. Dijo que muchas escuelas están conviviendo con las obras cuidando la integridad de los alumnos.

Desde la Dirección de Infraestructura Escolar informaron que no tienen registro de establecimientos sin actividad por cuestiones edilicias.

“No hay escuelas que no hayan iniciado por cuestiones edilicias (...) algunas han iniciado con algún tipo de inconveniente”, dijo Emilio Pastorino, Subdirector de Mantenimiento y Reparaciones del área. Agregó que sí ocurrió los primeros días de clases pero que se fue resolviendo y que en aquellos edificios donde no son posibles las actividades, los alumnos han sido trasladados a otras instalaciones.

Sólo mencionó sin actividad el caso de una escuela en una zona aislada de La Jaula, en San Carlos. “El resto están todas con clases, hay problemas como todos los años, en algunas son históricos y externos”, apuntó.

Un relevamiento del Sute ha detectado edificios sin actividad y muchos con presencialidad pese a que consideran que por las condiciones que presentan no deberían. En muchos casos son los mismos docentes y directivos los que a pulmón tratan de resolver la situación.

En Godoy Cruz las principales falencias que presentan son: baños colapsados, bombas de agua rotas, aulas con goteras o sin vidrios, edificios sin gas y fallas eléctricas.

En Guaymallén encontraron 25 establecimientos afectados, tanto escuelas como Cebja. Allí han detectado ventanas soldadas sin ventilación (Escuela Dr. Chahla 4-175), problemas de cloacas, filtraciones, daños eléctricos, dificultades por robos de recursos, techos que se llueven y baños inhabilitados, entre otras dificultades.

En Las Heras, se informaron 17 establecimientos afectados. Vanina Frecentese, delegada del SUTE del departamento mencionó que al menos tres escuelas están sin clases. Una es la ya mencionada, otra es la escuela 4-157 Patria Grande. “Está en obras desde mediados de febrero, desde la escuela han comentado que los obreros van poco por la falta de materiales para trabajar”, detalló.

Tampoco tiene actividad el Jardín Cerro Siete Colores, de Uspallata. “Tiene una enorme cantidad de problemas”, destacó; entre ellos, poca cantidad de baños, una medianera que se está por caer, pérdida de gas en la cocina y la galería.

“No podemos cambiar los edificios, los edificios están (..) habrá muchos que no cumplan las condiciones ideales y depende de la Dirección General de Escuelas y los directivos cómo organizan las actividades presenciales”, explicó Pastorino. Remarcó que los edificios son muy exigidos, en algunos casos son de muchos años o con mucha matrícula.

Por otra parte, Cabral informó: ”Desde el año pasado venimos trabajando en una aplicación que apunta a que sea el único canal de comunicación para las incidencias de infraestructura para tener un seguimiento concreto de los problemas y en los próximos días se comenzará con una etapa de prueba”.

Arreglos

Más de 330 millones para 60 escuelas.

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar informó que durante 2020 invirtió más de 500 millones de pesos en reparaciones y escuelas nuevas en la provincia, con el objetivo de mantener y mejorar la calidad de los edificios. En 2021 está previsto un aumento del 100% en el presupuesto para la intervención de escuelas en la provincia. Pastorino detalló que están en ejecución 10 contratos para arreglar dificultades con el gas por 82 millones de pesos, 34 contratos de 320 millones para solucionar problemas de vandalismo y que se van a licitar arreglos por 333 millones de pesos más para 60 edificios escolares con arreglos más importantes.