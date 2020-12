Por baja de casos, el hospital univeristario cerró área Covid

Mientras infectólogos de Mendoza, pero también nacionales e internacionales, advierten sobre un posible rebrote de casos de Covid-19 luego de las fiestas de fin de año, el Comité de Emergencia Covid-19 de la UNCuyo decidió cerrar al área destinada a la pandemia en el Hospital Universitario.

En el comunicado dirigido al director interino del nosocomio, Jorge Juri, desde el mencionado organismo informaron el pasado lunes que “a partir del 31 de diciembre” la “sala ‘Dra María Victoria Gómez de Erice’ suspenderá sus funciones como área de servicios de Internación COVID”.

El anuncio generó la inmediata reacción del personal que desempeña funciones en el lugar, lo que terminó una asamblea y manifestación en las puertas del hospital y la renuncia de sus autoridades.

La dimisión de Juri fue acompañada por la de Alejandra Mampel, a cargo de la Dirección Académica del nosocomio, quien explicó que su renuncia responde, entre otras razones, al hecho de que “queda mucha gente sin trabajo”.

Además, la directora señaló que “el planteo es reabrirlo en una segunda ola, pero dejar a los médicos sin sus contratos y pensar en recontratarlos desde lo fáctico es muy difícil de lograr, porque esa gente va a salir a buscar trabajo antes”.

Por su parte, Mauricio González, secretario de Extensión y Vinculación y presidente del Comité de Emergencia, explicó que la decisión se basa en que “hace más de un mes que no entra ni un solo paciente por Covid” al sector que dejará de funcionar.

La intención de las autoridades universitarias es que el nosocomio siga activo como hospital de día. “Cuando inauguramos dijimos, desde el primer momento, que era por la pandemia, que la UNCuyo no está en condiciones de hacerse cargo de una internación de lunes a viernes”, insistió.

Un tema de presupuesto

Desde el Comité aclararon que cuesta “casi 5 millones de pesos mensuales” mantener funcionando el área Covid-19. El área fue inaugurada a fines de mayo de este año y ha funcionado en forma continua desde entonces. En total, son 60 los profesionales que desempeñaron funciones allí: 46 contratados para la ocasión y 14 que ya estaban en el hospital.

Se invirtió 27 millones de pesos “y la Nación se comprometió a rembolsar 24, sin reconocer los 3 millones que costaron las camas y las sábanas, entre otros elementos. De los gastos de funcionamiento, limpieza y comida, se hizo cargo la Universidad”, precisó Mauricio González.

Cristina Nafissi, Odontóloga y delegada de Docentes Asistenciales de FADIUNC, retrucó lo dicho por las autoridades indicando que los gastos de mantenimiento fueron cubiertos por “recursos propios del Hospital, del Ministerio de Educación de la Nación”.

Asimismo, la profesional manifestó su molestia ante el “ajuste de ahorro que han hecho” al mantener las aulas cerradas. “El dinero que no gastaron en luz, por ejemplo, lo tienen ellos en las economías de las facultades, no crearon un fondo para el Hospital. Nosotros no hemos tenido aumento justamente porque esa plata se destinó a esos fondos que supuestamente se iban a recuperar cuando la Nación pagara”.

Actualmente, han llegado 8 millones de pesos de los 24 prometidos, el equivalente al 30%, pero González manifestó que “se comprometió a pagar el resto en los próximos días”.

En el Comité insisten que la decisión de abrir fue más bien por una cuestión de solidaridad con la Provincia y la sociedad, pero que ante la disminución de casos no tiene razón de ser mantener un gasto tan elevado.

Servicio

Rebrote y segunda ola

“Es verdad que ha bajado muchísimo la demanda”, reconoció Mampel, agregando que armaron propuestas para “reducir los costos y hacer la reconversión a otras áreas, hasta que se dé la segunda ola que esperamos sea a mediados de febrero, si no es que antes. Los pacientes van a venir a atenderse y no vamos a tener cómo hacerlo”.

Además de la preocupación por el cierre temporario del sector, el personal que allí desempeña sus funciones asegura que se ha logrado armar un grupo humano muy comprometido, cosa que los pacientes han destacado y por eso reniegan que se produzca un cese de contratos.

“En vísperas de las fiestas, sabiendo que en febrero viene una segunda ola, por un mes y medio de trabajo y sabiendo que el personal, altamente capacitado puede ser reubicado, queda claro que los argumentos que dan están huecos de sentido” reflexionó Nafissi.