Poliamor: la trieja mendocina evalúa protagonizar un reality show

No quedan dudas de que Maira Fernández (28), Eliana Cuchietti (28) y Nazareno Fernández (42) son tres de los mendocinos del 2021. Si existiera alguna revista que reuniera en su portada a los personajes del año a nivel provincial, los tres estarían en primera línea y al centro de la foto. Mai, Eli y Naza son los integrantes de la “trieja” –porque pareja es un término usado solamente para relaciones compuestas por dos personas- que hizo que Mendoza, el país y el mundo entero comenzara a hablar del poliamor sin tapujos.

Eliana y Nazareno conformaban una pareja convencional hasta que conocieron a Maira. Después de un tiempo descubrieron que se amaban y que sólo se sentían completos como trío. Así, se asumieron como una relación poliamorosa que comparten en esta nota.

A casi seis meses de que se conociera su historia en Los Andes –y que luego dio la vuelta al mundo mediático-, los protagonistas de esta particular historia repasaron cómo cambió su vida desde el día en que su historia se convirtió en pública y masiva. Con la buena onda y simpatía que los caracteriza y sin pudor para responder de cualquier cosa que se les pregunte, la feliz trieja disfruta de su comienzo de año en la casa a la que se mudaron recientemente en El Challao y que, afortunadamente, tiene pileta, lo que les permitirá pasar el verano aliviados sin vacaciones (están planificando un viaje a las Cataratas del Iguazú con los padres de Eli, aunque recién será dentro de algunos meses).

Luego de la exposición púiblica y de que su historia se conociera en todo el mundo, a los poliamorosos mendocinos hasta les han propuesto hacer un reality show para Europa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Desde la primera nota nos ha contactado gente de todos lados, especialmente por las redes sociales. Gente que nos pregunta desde la curiosidad por nuestra relación y nos cuenta que han intentado practicar el poliamor, parejas que nos han invitado a sumarnos con ellos –incluso nos han ofrecido pagarnos un viaje- y hasta una propuesta para hacer un reality show en Europa. Esa propuesta está en stand by, pero no tendríamos ni medio drama en aceptarla y participar”, resume Nazareno, quien –con naturalidad y simpleza- explica que a él y sus compañeras les atrae el hecho de poder ayudar a otros con sus experiencias. “No tendríamos problemas porque no tenemos nada que ocultar. Estamos abiertos a cualquier posibilidad que implique contar lo nuestro y expresarlo para que se tome con más relajación todo el tema”, apunta Nazareno, quien ríe junto a Eliana y Maira cuando recuerdan y se animan a enumerar algunas de las propuestas que les han llegado en estos años.

Los tres dejan bien en claro que están felices, contentos con la convivencia (hace casi dos años comparten techo) y que el proyecto de que las dos jóvenes sean madres en simultáneo está más activo que nunca.

“Ya hemos empezado a practicar para ver si podemos ser padres y madres al mismo tiempo”, explican los tres mientras ríen a carcajadas. “Es algo que hablamos primero entre nosotros tres y luego con la familia. Tenemos todo el apoyo de ellos, toda la energía apuntando a eso, por lo que no tenemos dudas de que se va a concretar. Y sabemos que nuestros hijos van a tener seis abuelos muy babosos, todo el tiempo pendientes de ellos”, coinciden.

Con todos los ojos encima

Hace más cinco años, Maira Fernández comenzó a trabajar en el call center que era administrado por Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández, quienes eran una feliz pareja por entonces, además de compañeros de trabajo. Al principio, los tres se hicieron muy amigos, hasta que ese sentimiento comenzó a mutar y los tres cayeron en la cuenta de que todo era mejor, más divertido y tenía mayor disfrute cuando era, precisamente, entre los tres. Así fue como la pareja de Eli y Naza pasó a ser una trieja, con Mai como nueva coprotagonista.

“Llevamos más de cinco años juntos, aunque no siempre fue como una relación poliamorosa. Primero fuimos amigos y luego comenzamos a integrarnos. Hace casi dos años vivimos juntos y decidimos ser poliamorosos. Y si bien al principio era medio encubierto, hace casi dos años dijimos: ‘Estos somos nosotros, estas son nuestras parejas’. Y empezamos a ir a cumpleaños, a bautismos, a todos lados juntos”, reconstruye Mai, quien conduce un programa en una FM local y retomó la carrera de Comunicación Social.

Luego de la explosión mediática y de fama tras la primera nota, las redes sociales han permitido que la historia de amor de los tres se hiciera cada vez más y más pública. “Por suerte, y en términos generales, lo estamos llevando muy bien. Y la gente nos acompaña, nos da fuerzas y apoya. La relación sigue igual de intensa, nosotros cada vez estamos más unidos y preferimos no darles mucha relevancia a los comentarios negativos, no nos afectan”, sintetiza Eliana.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Hay gente que nos reconoce en la calle, nos piden fotos para subir a sus redes o para mandar a grupos de WhatsApp de amigos, para que ellos vean que están con nosotros. La gente nos felicita por animarnos a vivir esta historia juntos, nos preguntan algunas curiosidades. Pero siempre es con la mejor. ¡Hasta nos escribieron para saludarnos y desearnos felices fiestas!”, acota Mai.

Casi sin quererlo, pero sin poder evitarlo tampoco, hasta se han convertido en una especie de consultorio sentimental. “Mucha gente nos cuenta de sus experiencias, que han intentado llevar adelante situaciones similares y no han podido. Pero nosotros no podemos hacer mucho más que contar nuestra experiencia. Cada persona es un mundo y un caso aparte”, interviene Nazareno.

De hecho, el hombre de la trieja confiesa que no faltan quienes les piden consejos o tips, ni tampoco quienes los consideran como una inspiración para intentar llevar adelante situaciones similares. “Son sensaciones y sentimientos nuevos, a veces se nos torna como raro intentar dar alguna explicación, por lo que simplemente nos ponemos a buscar un poco dentro nuestro”, agrega.

Amor sin tabúes

Además de vivir juntos, actualmente los tres trabajan en un local de celulares de la Galería Caracol, en el Centro mendocino. Una vez por semana, Mai co conduce un programa en FM Brava, aunque ahora está de vacaciones.

Entre tantos mensajes de apoyo y buena onda, no faltan los de los escépticos de siempre que están convencidos –sin pruebas, pero sin dudas tampoco- de que esta relación no es más que una puesta en escena para ser famosos. “Hay gente que hace comentarios en las redes diciendo que todo es mentira y un acting. Pero también están los comentarios de la gente que nos conoce, quienes son testigos que llevamos más de cinco años juntos. Lo que nos deja tranquilos es que nosotros no hacemos daño a nadie y cada uno elige su vida. Los comentarios negativos los tengo alejados”, reflexiona Eli.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

Nazareno, por su parte, también prefiere mantenerse ajeno de los comentarios tóxicos. En su lugar, celebra que mucha gente se haya animado a hablar de poliamor y hasta a experimentarlo. “Hemos recibido comentarios de personas, muchos de ellos de personas grandes. Una señora nos dijo que ella no lo haría, pero que nos respeta y apoya. Y nos deseó que sigamos juntos para demostrar que el amor no tiene límites”, ejemplifica el hombre. Y sonríe.

Un día en la vida de la trieja

Maira, Eliana y Nazareno son conscientes de la curiosidad que puede llegar a despertar en los demás la vida en trieja. Pero aclaran que no tiene nada de otro mundo. “Mucha gente se pregunta cómo vivimos, qué hacemos en el día a día. La verdad es que es algo normal. Comemos, nos bañamos y dormimos, como cualquier persona. Lo único que no hacemos es ver televisión. Preferimos jugar a las cartas antes que ver tele”, sintetiza Nazareno.

Sin embargo, esta decisión no tiene que ver con ningún principio filosófico o estilo de vida, sino que es para mantener cierta armonía. “A veces es difícil ponerse de acuerdo entre dos sobre qué ver, si se empieza una serie o no. Ni hablar cuando hay que esperar a la otra persona para ver un nuevo capítulo. ¡Imaginate eso entre tres personas! Por eso decidimos que no íbamos a ver tele. La única serie que vimos, y nos pudimos poner de acuerdo, fue ‘Yo, tú y ella’, y que trata justamente de una pareja poliamorosa. Nos ayudó a entender y a poder encontrar el nombre de lo que estábamos viviendo”, concluyen.

Poliamor en las redes

