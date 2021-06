Polémica por la propuesta de que los chicos no repitan: la DGE no lo ve “con malos ojos”

El gobierno nacional propuso al Consejo Federal de Educación que, al igual que en 2020, se exima a los alumnos de la repitencia y que sean promovidos al nivel siguiente, debido al contexto de pandemia y a que muchos chicos aún continúan bajo la modalidad de virtualidad por el cierre de las escuelas. Ante esto, desde nuestra provincia no rechazaron de plano la opción: dicen no ver con malos ojos la idea de abrir el debate al respecto.

La propuesta se realizó el martes pasado, en el encuentro que llevaron a cabo las 24 jurisdicciones y el Ministerio de Nación. La secretaria de Educación, Marisa Díaz fue la responsable de llevar la idea al Consejo Federal de Educación generando sorpresa en las autoridades provinciales, según aseguraron algunos presentes.

“Por supuesto es difícil la situación que estamos transitando y que nuestro sistema educativo tenía enormes dificultades previo a la pandemia. Y tenemos que analizar no solo este año y medio de complejidad sino los 14 años de educación obligatoria”, apuntó el ministro Nicolás Trotta.

Ambigüedad

Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) se mostraron cautos al hablar del tema. Consideran que el planteo requiere de una discusión profunda, ya que es “un cambio de paradigma”. Pero, lejos de rechazar o mostrarse críticos ante esa posibilidad de no hacer repetir a los chicos que cursen este año, señalaron estar “dispuestos a abrir el debate sobre el tema”.

“Por el momento se trata de las declaraciones del ministro Nicolás Trotta fuera del contexto de debate que esto amerita. Normalmente este tipo de resoluciones se trabajan al interior del Consejo Federal de Educación. Cuando eso ocurra, aunque no está por el momento en la agenda cercana de nuestro director General de Escuelas esa convocatoria, seguramente él irá con la propuesta y con la realidad que la provincia tiene al respecto”, señaló Silvina del Pópolo directora de Planificación de la Calidad Educativa, sin dar detalles de cuál sería esa realidad local.

“Tenemos que recordar que estamos transitando un año de promoción acompañada 2020-2021, y que aquellos chicos que terminaron el 2020 en proceso, tienen en 2021 la posibilidad de completar esos aprendizajes. Durante 2021 el sistema educativo, los docentes, nuestras escuelas han sido muy sistemáticos en la evaluación y en el seguimiento de los chicos para garantizar esos aprendizajes”, explicó del Pópolo.

La funcionaria aclaró que más que el debate por la repitencia, lo que le preocupa a la DGE es el acompañamiento a las trayectorias individuales, siendo ese su eje principal de trabajo durante el 2020 y el 2021.

Rechazo tajante

Sin embargo, desde otros ámbitos no tomaron con la misma ambigüedad la posibilidad de que los chicos no repitan este año aunque no aprueben los contenidos. Una de las principales críticas fue Soledad Acuña, ministra de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo que se está diciendo es que no habría repitencia, que todos los chicos pasan igual. Nosotros a priori, y como otras provincias también lo manifestaron, no estamos de acuerdo con esto. Ya no sólo no evaluamos, sino tampoco consideramos ni les decimos a los chicos lo que necesitan aprender: da lo mismo. Los invito a que hablen con cualquier rector de una escuela secundaria y pregúntenles qué pasó el año pasado una vez que se tomó la decisión de tener una unidad académica entre los dos años. En 2020 tenía sentido porque no tuvieron presencialidad los chicos de la Argentina”, manifestó Acuña.

Además, la funcionaria aludió al desgano que se generó entre los estudiantes cuando se conoció el otro año la noticia de que no habría repitencia. “Los chicos dejaron de conectarse, dejaron de estudiar, porque total... pasaban. Es un desincentivo absoluto”, expresó la titular de la cartera porteña.

Por su parte, desde Mendoza, el psicopedagogo institucional y licenciado en Gestión Educativa, Alejandro Castro Santander coincidió con esa visión. “Sobre llovido, mojado. Ya veníamos del debate a partir de la suspensión de las pruebas Aprender. Algo que se aprendió el año pasado fue que apenas se les informó a los alumnos que iban a ser promovidos que continuaban y que ya se iba a ver que se hacia el año que seguía, muchos alumnos del secundario se desconectaron y desmotivaron. Algunos chicos piensan que para que se van a seguir esforzándose si al final paso de año”, explicó el especialista.

“Los chicos promueven más allá de lo que hayan hecho, es una promoción automática. Creo que la mayoría de los chicos transita en trayectorias débiles, porque no están aprendiendo en la situación ideal que es la presencialidad. Hay también trayectorias nulas de aquellos que no se conectaron”, remarcó Castro Santander.

Por otra parte, explicó que los estudiantes tienen el derecho de ser evaluados y que los docentes tienen el de evaluar a los alumnos por todo el esfuerzo que se ha hecho. Así como las familias necesitan saber qué está pasando con sus hijos. “Es un momento donde hay que tomar decisiones fuertes, para ir tratando que el impacto de la crisis sea menor”, sentenció el profesional.

Opinión docente

Por su parte, desde la comunidad educativa el docente de geografía Edgardo Pinillas opinó: “No creo que sirva que nadie repita y todos aprueben. En realidad, lo único que hacemos es patear para delante un problema que lo tenemos ya, hoy. Y que, para la gran mayoría de los alumnos, que no tienen los medios y las condiciones necesarias, es solamente una mochila más pesada en el futuro de ellos. Se establece una brecha aún mayor con los alumnos que tienen las posibilidades de asistir, aunque sea en forma parcial, en los sistemas de burbujas a las escuelas y los equipos de conectividad para las clases virtuales. Creo que es repetir lo del año pasado, pero con peores condiciones aún”.

“Como padre pienso que es lamentable, creo que cada vez van a tener un sistema de exigencia menor, y no creo que sea el camino para salir adelante”, concluyó el docente.