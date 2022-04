Polémica por el proyecto de convertir a las destrezas criollas en deporte provincial

Una iniciativa que genera polémica. Ayer se dio a conocer que existe un proyecto, con media sanción del Senado, que promueve declarar a las destrezas criollas como deporte provincial. Esto, generó enojo en quienes consideran que se estaría avalando el maltrato animal al otorgar un reconocimiento de este tipo.

En detalle, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP-FR), inició el estudio de un proyecto de los senadores Samuel Barcudi y Mauricio Sat (ambos del PJ) con media sanción del senado, por el cual se promueve declarar a las destrezas criollas como deporte provincial, y a los jinetes de dichas prácticas como deportistas, en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza.

Animalistas se oponen al proyecto. Foto José Gutiérrez

En tal sentido, antes de avanzar en su discusión final, los integrantes de la comisión acordaron solicitar a la comisión específica de Derecho Animal del Colegio de Abogados, que emita una opinión al respecto. Cabe destacar que tanto para darle despacho como para desestimarlo, tiene que haber un fundamento y es por eso que el proyecto entró en comisión.

De acuerdo a la iniciativa, en donde se define específicamente a la actividad, se denomina destreza criolla a las competencias con componentes lúdicos, culturales y públicas que consisten en demostrar el dominio, preponderancia y estilo del jinete y equitación del mismo sobre los caballos preparados y destinados a esta actividad, como así también lucir los atuendos y aperos tradicionales correspondientes a la zona de origen del jinete.

¿Cuáles son las destrezas criollas?

De esta manera quedan comprendidas dentro de las destrezas Criollas, las jineteadas y la prueba de riendas, entendiéndose además por jinete, el “competidor que practica la destreza criolla, y que debe llevar en el espectáculo atuendo tradicional”.

Entre otros considerandos, la misma normativa define el concepto de caballo reservado; caballo de prueba de riendas; tropillero; jueces; cronometrista; apadrinador y comisario de pista, y establece que los jinetes y toda persona que participe en la práctica de las destrezas criollas “deberá acreditar aptitud médica cumpliendo con un certificado médico expedido por un profesional deportólogo, debiendo estar actualizado anualmente”.

Indignación y rechazo

El proyecto generó indignación y rechazo por parte de la organización de defensa de la vida animal Asoreva. En particular, el abogado especialista y miembro de la asociación protectora Asoreva, Alfredo Mellado expuso su punto de vista, indicando que no puede considerarse esta propuesta “a esta altura de la evolución humana”.

“Hemos leído no sin asombro esta noticia y hasta debo confesar que sentimos un fuerte rechazo y hasta indignación por el contenido de la misma. Nosotros no podemos entender que, a esta altura de la evolución humana, cuando sabemos que el animal y esto está probado científicamente, es una persona no humana, es un sujeto de derechos, tiene derecho a la vida, libertad, integridad física, atención sanitaria a todos los derechos básicos, que tenemos nosotros los animales humanos”, dijo.

Por otro lado, añadió que sumado a estos conceptos vienen una serie de transformaciones y cambios de paradigmas – en el contexto de la partida de Pocha y Guillermina, dos de los cuatro ejemplares de elefantes que aun permanecen en el ex zoo- no se puede comprender que hay legisladores que pasen por encima de la protección jurídica de los animales.

“El animal tiene protección jurídica, desde la Declaración Universal de los Derechos del Animal, pasando por nuestra Constitución Nacional artículo: 41, 43, la biodiversidad. Ni hablar de la Ley Sarmiento, de Sarmiento y Albarracín y de Benítez y Perón en la 14346. Cómo es posible que a esta altura de la evolución estemos diciendo que vamos a propiciar que se declare deporte estas destrezas”, se pregunta el abogado.

Afines a lo circense

Mellado, por otra parte, indicó que las “destrezas” son actividades afines a los espectáculos circenses, los cuales están prohibidos por la ley 14346. Y que no pueden considerarse como deportes actividades en las que sufre el animal. “Todavía sigue siendo una vergüenza para nosotros acá en Mendoza ver caballos que tiran carretelas, todavía hay tracción a sangre mientras hablo por celular o WhatsApp por tecnología super avanzada, todavía hay caballos que sufren y llegan al piedemonte sin herraduras”, se lamentó.

Como síntesis dijo que desde Asoreva, y no solo desde esta organización, hay muchísima gente que acompaña este rechazo y que repudian con indignación el estudio y la creación de esta comisión para declarar a esta actividad de destreza criolla como deporte provincial.

Para terminar, Mellado indicó que de prosperar el proyecto van a deducir acción de inconstitucionalidad ya que para la asociación es evidente la colición del proyecto con todas las normas jurídicas y éticas que protegen al animal comenzando.