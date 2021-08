Polémica por el nuevo padrón electoral porque no incluye a las personas no binarias

Falta un mes para que se lleven a cabo las elecciones Primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) en Argentina, y la Cámara Nacional Electoral ya habilitó el padrón definitivo para que cada ciudadano pueda consultar el lugar de votación.

A días de la habilitación, usuarios de las redes sociales demostraron su descontento y cuestionaron la confección del formulario ya que no aparece la categoría de personas no binarias. Recientemente esta categoría fue agregada al DNI argentino.

Esta semana el presidente Alberto Fernandez firmó el decreto que establece que el Ministerio del Interior debería “adaptar las características y nomenclaturas de los Documentos Nacionales de Identidad y de los Pasaportes”. De esta manera, se incorporaría la letra X, además de las siglas F y M que hacen referencia al femenino y masculino.

Quejas ante la falta de la opción "no binaria" en el padrón electoral. Gentileza

De manera paralela a la llegada de los dni a personas no binarias, comenzaron los cuestionamientos sobre el padrón electoral previo a las PASO. En la web proporcionada se puede agregar el número de DNI y elegir solo entre género masculino y femenino.

“No aparece el DNI no binario en la consulta del padrón online” y “¿Si soy no binario no me puedo fijar dónde voto?” fueron alguna de las quejas de los usuarios de internet.

Falta de la opción "no binaria" en el padrón electoral. Gentileza

Desde la CNE comunicaron que, debido a lo reciente del decreto, la modificacion “esta en implementación” y se está trabajando con urgencia en el caso.