Polémica en Santa Cruz por un intendente K que vacunó a su familia y su chofer contra el coronavirus

Hace unos días tomó relevancia el hecho de que, en una pequeña localidad de Santa Cruz, el intendente, su esposa y hasta su chofer decidieron saltar el protocolo y se vacunaron contra el Covid-19 antes que los mayores de 70 años. Ahora la novela suma un nuevo capítulo y el director del hospital donde se inmunizaron fue apartado de su cargo.

Se trata de Federico Bodlovic, el intendente de Luis Piedra Buena, que responde a La Cámpora y no solamente decidió vacunarse él sino también a su mujer y hasta su chofer.

“En el caso de Piedra Buena se procedió a apartar provisoriamente del cargo al titular del nosocomio local en tanto se avanza con la investigación para determinar si se ha incumplido con los protocolos establecidos que eran de su conocimiento”, dice un comunicado del Ministerio de Salud de Santa Cruz.

La polémica en torno a todo esto no solamente se genera por el hecho de que se inocularon personas que todavía no correspondía, si no que en el Hospital Distrital “Armando Zamudio” solamente fueron vacunados 75 de los 200 empleados.

Los audios que se filtraron son de una asamblea donde los trabajadores reclamaban que no habían sido tenidos en cuenta para la vacunación a pesar de ser un área de riesgo permanente.

En ese archivo multimedia el director del nosocomio, Trupputti, confiesa que se había vacunado con la Sputnik V el intenderte, su espsa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci, y los miembros del comité de Emergencia local.

Por su parte el intendente había publicado el 11 de enero pasado que las primeras dosis eran para el personal de salud. “Llegó a la localidad la Vacuna Sputnik V para personal de Salud”, sostuvo Bodlovic en ese momento. Finalmente, la estrategia de inmunización tuvo otro matiz.