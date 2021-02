Polémica en Salta porque un hospital vacunó a tres periodistas y 3 sindicalistas con la Sputnik V

Tras los escándalos de las dos funcionarias que vendían ayuda solidaria que era para los originarios wichis, ahora Salta volvió al ojo de la tormenta luego de que trascendiera la noticia de que dos periodistas, una productora y tres líderes piqueteros recibieron la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el hospital Juan Domingo Perón, ubicado en la localidad de Tartagal.

Por su parte el director de ese nosocomio, Juan López, fue quien confirmó que no se trataba de rumores, sino que precisó las razones por las que un reducido número de personas que no pertenecen al grupo de los esenciales pudo recibir la vacuna rusa, es decir personas que no son trabajadores de salud, miembros de las fuerzas de seguridad, docentes, ni personas de más de 60 años de edad.

La explicación

López explicó que “se hacían diversas especulaciones en cuanto a que la Sputnik V no había completado todas las fases necesarias para ser aplicada en humanos y se debatía ampliamente que en Argentina íbamos a ser prácticamente una especie de conejillos de indias”.

Luego señaló que esa “situación generó tal desconfianza que ni el propio personal de salud tenía confianza en aplicársela; las vacunas vienen en frasquitos que son para 5 aplicaciones y una vez abierto no se los puede guardar y se deben aplicar todas las dosis. En los primeros días nos pasó que seleccionábamos a cinco agentes de salud, tres se colocaban sin problemas y dos literalmente se iban de la fila porque tenían temor”.

Entonces el profesional del hospital de Tartagal precisó fue por ello que primero le aplicaron la vacuna contra el coronavirus a tres dirigentes sociales “que aceptaron ponérsela porque no podíamos darnos el lujo de desperdiciar más de la mitad de un frasco”.

Y continuó explicando: “Eso sucedió algunos días hasta que finalmente, y al ver que sus compañeros no tenían ningún efecto adverso, el personal aceptó recibirla sin mayores inconvenientes”.

Sospechoso

Por otra parte, la responsable del operativo de vacunación en el hospital de Tartagal, Carla Vesprini, en diálogo con una emisora local expresó: “Las compañeras que estaban vacunando decidieron dársela a estos periodistas porque el profesional de salud que se tenía que vacunar no quiso aplicársela. Yo como encargada del servicio tuve que informar a quien se vacunó, quien aplicó las vacunas y por qué motivos”.

Sin embargo, las explicaciones generaron muchas dudas, ya que ningún funcionario del hospital pudo precisar con certeza porqué fue que los periodistas y los piqueteros estaban justo en las inmediaciones al momento exacto en que personal de salud designado abrió uno de los frascos.

Además de la “la casualidad” de que ningún otro trabajador haya aceptado reemplazar a los que se negaban a recibirla siendo que el hospital Juan Domingo Perón cuenta con un amplio número de médicos, enfermeros, técnicos y personal de limpieza que debían haber recibido las dosis de la Sputnik V.