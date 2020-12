Polémica en la UNCUyo: padres y alumnos enfrentan a las autoridades por los actos de colación

A partir de la decisión de la Universidad Nacional de Cuyo de realizar los actos de colación de los egresados de sus escuelas secundarias mediante la modalidad virtual, se generó una polémica que llegó hasta la Legislatura Provincial.

Gran parte de la comunidad educativa quiere que los actos se realicen en forma presencial, respetando los protocolos correspondientes.

Ayer, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó las condiciones y lineamientos para el regreso a las instancias presenciales sólo en el caso de las prácticas profesionales en las carreras que no cuentan con otra alternativa. Para el resto de las actividades se mantiene la modalidad virtual

Frente a esta situación, un grupo de padres ha expresado su disconformidad y enojo frente a las autoridades y ayer su reclamo fue atendido por el Senador por la UCR, Diego Costarelli. Criticó la medida universitaria y se comprometió a conseguir una reunión para los padres con el rector de la Casa de Estudios, Daniel Pizzi. El legislador Costarelli tomó algunos argumentos que presentaron los padres como incongruencias en las razones esgrimidas desde la Universidad: actos de colación en la Facultad de Ciencias Agraria y de Derecho. Como respuesta, informan que se realizó la entrega de títulos de carreras que precisan matriculación para el ejercicio profesional.

“La autoridades que decidieron esto no han tenido en cuenta las emociones de los chicos. Somos madres y padres, que algunos somos médicos y sabemos la causa de la situación extraordinaria que estamos atravesando. Hemos planteado protocolos para espacios abiertos. Las familias no pedimos estar presentes justamente para no acrecentar el número de personas”, expresó Verónica Cerpa, médica pediatra, mamá de una estudiante del Colegio Universitario Central.

Los padres también comentaron que se han ofrecido a ayudar en la organización y en el control del cumplimiento de los protocolos.

Otra madre de una estudiante de 5° año del CUC comentó que enviaron una nota a las autoridades escolares en octubre para poner a disposición un protocolo diseñado por ellos como profesionales de la salud para poder llevar a cabo los actos de colación, entre otras actividades presenciales y aseguró que la respuesta de la Universidad llegó un mes después. “Hay algo que no nos termina de convencer y sospechamos que pueda haber algún otro motivo porque sinceramente son sinrazones las que no dan. Son incoherencias las que plantean. Si no sabemos cuál es la verdadera razón, no vamos a poder tampoco apoyar o ayudar a consensuar o lo que se necesite”, concluyó.

“Hoy hay consenso entre la provincia y la nación en cuanto a las nuevas disposiciones sanitarias al respecto entonces no cuenta el argumento de la autonomía universitaria. Por más autonomía que tengan no pueden ir sobre la decisión, incluso, del presidente ni del gobernador, ni del Comité Epidemiológico a nivel provincial”, expresó Verónica.

El grupo de padres evalúa la posibilidad de presentar una acción de amparo en la Justicia Federal por tratarse de un acto discriminatorio, dado que en el resto de la provincia, los egresados si contarán con el acto de fin de ciclo.

“Queremos que los chicos tengan la oportunidad de decidir si asistir o no. Sabemos que hay chicos que no van a querer ir por miedo a la pandemia, porque muchos están abúlicos y algunos porque los padres prefieren que no asistan, y es totalmente comprensible”, explicó Verónica.

“No están teniendo en cuenta la psiquis de los chicos. Yo he visto llorar a mi hija durante el fogón tradicional del CUC que se hizo virtual, y me dijo que lloraba de tristeza”, contó la mamá de una estudiante.

Los padres alegan falta de voluntad e iniciativa a las autoridades dado que consideran que hay grandes espacios en el predio universitario donde poder realizar los actos en diferentes turnos en el caso de los colegios que cuentan con más egresados. “En el Liceo Agrícola y Enológico egresan 90 estudiantes, me parece una actitud muy chata por parte de las autoridades impedir estos actos”, reflexionó Silvina, mamá de un estudiante de 6° año del LAE.

Sin aval del comité epidemiológico

María Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la UNCuyo respondió que hace meses están trabajando y estudiando las diferentes posibilidades para los eventos de fin de curso. “No estamos en condiciones porque no tenemos autorización de los expertos del comité epidemiológico. Las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que toma la universidad como cuerpo colegiado. Intervienen el Consejo Superior y las distintas secretarías”, afirmó.

“No podemos hacer 12 u 8 actos de colación, no podemos citar 12 u 8 veces al personal, estaríamos exponiendo a mucha gente. Estamos hablando de que aún en los actos más chiquitos deberíamos movilizar un mínimo de 300 personas”, explicó.

“Los que trabajamos con los chicos también estamos muy tristes. Para nosotros también es muy difícil despedirnos de ellos esta manera, y somos los primeros que estamos entusiasmados en hacer un evento como a los que estamos acostumbrados, tenemos muchas ideas para cuando las condiciones estén dadas, no es un no para siempre”, manifestó la directora.