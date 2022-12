Pocos alumnos vieron el partido de Argentina-Polonia en las escuelas mendocinas

El Mundial es pasión de multitudes y acá en Argentina, cada vez que juega la selección nacional las calles y el tiempo se paran. Pero lo que nunca se detiene es la actividad en las escuelas, y a pesar del Mundial, se intenta seguir la rutina normal, con los partidos del conjunto albiceleste como foco.

Ayer, las escuelas del turno tarde en Mendoza tuvieron clases con total normalidad, como ya habían anticipado desde la Dirección General de Escuelas (DGE), pero gran parte del alumnado decidió ver el partido fuera de las escuelas. Por el momento, no hay cifras de cuántos alumnos faltaron, cuántos asistieron y se informó que esta situación se debe evaluar colegio por colegio.

Desde la DGE afirmaron que la actividad normal que fue respetada por todos. En las escuelas de Capital, la asistencia fue muy baja en comparación con establecimientos ubicados en zonas más alejadas. Aunque se aclaró que en todos los casos hubo poca concurrencia en comparación con otros días.

Es que la Selección Argentina disputó su partido ante Polonia, prácticamente una final y nadie se lo quiso perder. Algunos estudiantes optaron por no ir, otros lo hicieron con normalidad y otros llegaron a la escuela, se arrepintieron y se volvieron a sus hogares. También se dio el caso de que varios padres optaron por ir a buscar a sus hijos y retirarlos para poder ir a ver el partido con tranquilidad.

La escuela primaria Presidente Quintana, ubicada en calle San Lorenzo y Belgrano, fue uno de los establecimientos que apostó por la presencialidad y no obtuvo tantas asistencias. Apenas 25 de 400 alumnos que cuentan en el turno tarde estuvieron presentes allí, donde se adaptó una pantalla con proyector para que los niños pudieran disfrutar del partido de la Selección Argentina, que comenzó a las 16. “Las clases se dieron con normalidad y los alumnos tenían que asistir. No está demás aclarar que aquellos que no concurrieron tendrán la falta correspondiente si no se da la justificación”, explicaron desde la institución.

Lo mismo ocurrió en los secundarios, como en el colegio Agustín Álvarez ubicado frente a la Plaza Independencia. En aquel establecimiento hubo una concurrencia aproximada de 300 estudiantes sobre un total de 900 que asisten durante el turno tarde, sobre todo en los grados inferiores. De la misma manera se adaptaron los medios necesarios para que los estudiantes que asistieran pudieran ver el partido en tiempo y forma, junto a los profesores, que también dieron el presente.

Cercana a la zona se encuentra la escuela secundaria Normal Tomás Godoy Cruz y la situación fue la similar, aunque con un bajísimo nivel de asistencia. De un total de 700 alumnos que cuentan en la tarde solo fueron 50 chicos, de los cuáles la mayoría eran de los años inferiores y ninguna presencia de los últimos años. Igual que en los otros establecimientos, la falta corrió con normalidad a no ser que la misma fuera justificada. Los profesores asistieron de manera normal y el partido fue transmitido a través de pantallas disponibles en la institución de calle Rivadavia.

Vale aclarar que este miércoles 30 de noviembre finalizó el período de evaluaciones, es decir que fue el último día de mesa de exámenes. Debido a esto, algunos alumnos asistieron solo para rendir y luego se retiraron antes del comienzo del partido.