Plaza del Vino: inician las obras para construir el “Kilómetro 0″ del enoturismo

El Ministerio de Turismo de la Provincia tiene todo listo para llevar a cabo un ambicioso proyecto de remodelación en la plaza de acceso a La Enoteca para convertirla en “la Plaza del Vino”, un espacio público que permita desarrollar eventos vinculados al enoturismo. Las obras, para las que se destinó un presupuesto de 110 millones de pesos, empezarán la semana que viene y demorarían seis meses.

Con el objetivo de revalorizar el patrimonio del sitio, crear un espacio apto para eventos y mejorar la conectividad y los accesos entre los edificios públicos del lugar, la ministra Nora Vicario y Bernardo Lanzilotta, presidente del Fondo Vitivinícola de Mendoza, participaron en la apertura de sobres de la licitación para el desarrollo de la Plaza del Vino.

“Es una obra importante para poner en valor un sitio histórico, patrimonial, cultural y un punto estratégico del enoturismo, que es un componente emblemático para el posicionamiento del destino Mendoza”, manifestó la titular de Turismo.

El proyecto forma parte del Programa 50 Destinos, apuntado a obras de infraestructura que mejoren la actividad turística. Además de la Plaza del Vino, otros trabajos son, por ejemplo, el espectáculo de luces danzantes de la plaza Independencia; la recuperación del Monumento del Cerro de la Gloria y el montaje del espectáculo de luz y sonido del cerro; y las obras en el QÑ Qhapac Ñan, el camino real andino, con un centro de recepción de turistas en el sitio arqueológico de Ranchillos.

Este espacio pondrá en valor la Enoteca y vinculará su playón a los edificios de Turismo y el Centro de congresos y Exposiciones. Gustavo Guevara

“Apuntan a mejorar la experiencia, a que los turistas tengan nuevos espacios o alternativos diferentes”, deslizó Mariano Alguacil, director de Planificación y Desarrollo Turístico, en diálogo con Los Andes. “Se trata de recuperar espacios que a veces los tenemos a la mano de todos, siendo un lugar muy cómodo, práctico, de buenos accesos, en el Parque Cívico, y que no los estamos aprovechando plenamente”, dijo sobre la Plaza del Vino en particular. Además, el funcionario reveló que “la inversión es de $110 millones”, y expresó que “es una obra bastante importante y una propuesta interesante de los arquitectos”.

ASÍ SERÁ LA PLAZA DEL VINO

Por sí misma, la Enoteca tiene un valor patrimonial altísimo en Mendoza y el país, al ser la primera bodega escuela de la Argentina y presentarse como un lugar icónico, que representa el corazón del turismo del vino en la provincia.

Por eso, al tratarse justamente de una provincia de cultura vitivinícola y con el vino como marca e insignia, “lo que se pretende es poner en valor la Enoteca y recuperar un espacio que hoy es poco usable”, dijo Mariano Alguacil. “La Enoteca está un poco escondida, no se visualiza bien el edificio desde lo patrimonial, y la génesis del vino y la producción vitivinícola nace de este sitio”, analizó el funcionario.

Además, para el director de Planificación y Desarrollo, hoy en día el espacio “no es cómodo y tiene problemas de desniveles”, por lo que buscan “generar un espacio de uso público que también nos permitiría generar nuevos usos turísticos en ese lugar”, como “manifestaciones artísticas, culturales y turísticas vinculadas al vino”. De esta manera, la Plaza del Vino “sería el atrio de la Enoteca, que también facilitará y mejorará el acceso al Centro de Congresos y al Ministerio de Turismo”, detalló el referente de Turismo.

Es que, según manifestó Alguacil, “hoy no podés hacer exposiciones, espectáculos ni muestras; ya que no tenemos un espacio abierto y cómodo frente a la Enoteca, que te permita tener más alternativas de usos”. “Hoy este recinto no lo tiene, porque no hay ningún espacio intermedio entre los dos edificios que te permitan generar más propuestas”, completó.

Para lograr ese objetivo, las tareas a desarrollar incluyen el recambio integral de contrapisos y pisos; la construcción de una rampa de conexión con la plaza del edificio de Turismo; la incorporación de nuevo sistema de iluminación; reacondicionamiento del sistema pluvial; incorporación de nuevo mobiliario urbano y nuevas especies forestales, según el nuevo proyecto paisajístico, y una intervención alegórica y pasarelas.

“Hoy, para ingresar al Ministerio de Turismo, ingresas por el costado del edificio de ATM. En esta obra está previsto, desde esa plaza y con una rampa bastante significativa, poder acceder al ministerio. Sería como un articulador importante”, explicó y definió Alguacil.

En conclusión, el proyecto de la Plaza del Vino responde a un objetivo general de “reforzar el concepto vino, el producto vino, el enoturismo, el kilómetro cero del vino, etcétera”, enumeró el funcionario, con la intención de “mejorar las experiencias turísticas en la provincia y poner en valor nuestro patrimonio”.

LA OBRA EMPIEZA EN DÍAS

Entre los detalles técnicos del proyecto, Mariano Alguacil afirmó que la inversión de $110 millones será financiada por el Ministerio de Turismo provincial, con aportes de la misma cartera de Nación. “El proyecto se consensuó y nosotros lo recibimos de la mano del Fondo Vitivinícola, que fue la institución que financió el proyecto ejecutivo”, agregó el director de Planificación y Desarrollo Turístico.

En la apertura de sobres de la licitación para el desarrollo de la Plaza del Vino, la ministra Nora Vicario y el presidente del Fondo Vitivinícola de Mendoza, Bernardo Lanzilotta, descubrieron las dos empresas que se presentaron a la licitación del proyecto. “Se analizaron los antecedentes de las empresas, que en ambos casos son excelentes”, manifestó Alguacil, sin mencionar cuáles son.

El funcionario, además, reveló que el proyecto “apunta no solo a recuperar este espacio público, sino a una intervención posterior dentro de la Enoteca, que se hará en un futuro”, y de la cual estará a cargo el Fondo Vitivinícola de Mendoza. Por otro lado, Alguacil aseguró que “estamos a días del inicio de obra”, ya que está definido por dónde se va a hacer el cierre perimetral, el acceso de materiales y las circulaciones para que no queden bloqueados los edificios, además de que ya se firmaron los contratos de obra.

En cuanto a los tiempos que demandará la obra, el referente de Turismo contó que los trabajos están estipulados en 6 meses, aunque aseguró deseó que “ojalá podamos hacerlo en menos tiempo”.

“Hay una obra de demolición importante, y como las intervenciones anteriores tienen unos cuantos años y como estamos en el entorno de un edificio patrimonial, hay un monitoreo permanente de la Dirección de Patrimonio para que toda la intervención se haga correctamente”, manifestó Alguacil. Pese a ello, el funcionario aseguró que “estamos a días de que empiece a haber movimiento en el lugar”.